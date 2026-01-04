  1. اقتصاد
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

تردد روان در آزادراه‌های شمالی؛ ترافیک پرحجم در ورودی‌های غربی تهران

مرکز مدیریت راه های کشور امروز (یکشنبه، ۱۴ دی) از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران و محور شهریار - تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و همچنین آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت، روان گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین وجود دارد و در محور شهریار - تهران نیز در برخی مقاطع، ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد: محور شریانی مریوان - سقز همچنان مسدود است و علاوه بر آن، محورهای غیرشریانی پونل - خلخال و خوانسار - بوئین‌میاندشت نیز مسدود هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: برخی محورهای کشور به دلیل شرایط فصلی با انسداد مواجه‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به محور گنج‌نامه - تویسرکان، محور سروآباد - پاوه در گردنه تته و همچنین محور سی‌سخت - پادنا در مسیر رفت و برگشت اشاره کرد.

