ترافیک سنگین در ۳ محور شمالی و انسداد ۶ محور شریانی و غیرشریانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی امروز پنجشنبه یازدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، اعلام کرد: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه، آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه و همچنین محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو گزارش شده است.

در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس و آزادراه تهران – شمال در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس در جریان است و در برخی محورهای استان آذربایجان غربی بارش برف و باران مشاهده می‌شود.

محور شریانی پیرانشهر – تمرچین مسدود است و علاوه بر این، محورهای غیرشریانی سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا در مسیر رفت و برگشت، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین‌میاندشت و چاهان – زرآباد نیز مسدود هستند.

محور گنجنامه – تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود است.