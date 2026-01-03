ونزوئلا: آمریکا به کاراکاس حمله کرده است/ انفجارهای شدید+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد و برخاستن دود از کاراکاس پایتخت ونزوئلا خبر دادند.

خبرنگار المیادین نیز اعلام کرد که یکی از حملات فرودگاه هگروتی در اسان میراندا در شمال ونزوئلا را هدف قرار داده است.

رسانه های ونزوئلایی اعلام کردند که پایگاه دریایی لاگویرا و برج اصلی ارتباطاتی آن، پایگاه لاکارلوتاف مرکز نظامی تیونا، فرودگاه هگروتی هدف قرار گرفته است.

وزیر خارجه ونزوئلا: آمریکا در ورای حملات است

پینتو وزیر خارجه ونزوئلا در واکنش به حملات به ونزوئلا گفت: حملات انجام شده به ونزوئلا نقض آشکار منشور سازمان ملل و تهدید کننده صلح و ثبات بین المللی است. حمله به کشورمان را محکوم می کنیم و این حمله نقض منشور سازمان ملل است.

وی افزود: هر تلاشی برای تغییر نظام حاکم در کشور ما با شکست روبرو خواهد شد همانطور که تلاش های قبلی با شکست همراه شد.

او بیان کرد: آمرکیا در ورای حملات اخیر به مناطق مسکونی و زیرساختها قرار دارد. حملات مراکز غیرنظامی و نظامی و مرکز شهر کاراکاس را هدف قرار داده است.

آمریکا حملات را تایید کرد

خبرنگار شبکه فاکس نیوز اعلام کرد مقامات دولتی آمریکا در گفتگو با این شبکه تایید کردند که «حملات ارتش آمریکا علیه ونزوئلا هم‌اکنون در جریان است.»

ساختمان وزارت دفاع هدف قرار گرفته است

خبرگزاری راشاتودی اعلام کرد که آمریکا منطقه «فورت تیونا» محل ساختمان وزارت دفاع ونزوئلا را هدف قرار داده و صدای انفجارهای متعدد از این منطقه شنیده می‌شود.

سی بی اس گزارش داد که مقامات دولت ترامپ در جریان گزارش های مربوط به انفجارها و پرواز جنگنده ها بر فراز کاراکاس قرار گرفته اند.

حمله موشکی به کاراکاس

منابع خبری از حمله موشکی آمریکا به بندر کاراکاس و جزیره مارگاریتا در دریای کارائیب خبر دادند که تعداد زیادی از تأسیسات نظامی در آنجا قرار دارند.

اولین واکنش کاراکاس

یک منبع نظامی ونزوئلایی به المیادین گفت: چند مرکز نظامی بمباران شده است و بیانیه رسمی تا دقایق دیگر منتشر خواهد شد.

واکنش رئیس جمههور کلمبیا گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا در واکنش به این حمله اعلام کرد: کاراکاس هدف حمله موشکی قرار گرفته است. دنیا بداند که به ونزوئلا حمله شده است. سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) و سازمان ملل باید فوراً جلسه برگزار کنند.

سلسله انفجارهایی در کاراکاس

منابع ونزوئلایی از سلسله انفجارهایی در کاراکاس بر اثر حملات ارتش آمریکا خبر داده و به هدف قرار گرفتن یک پایگاه نظامی اشاره کردند.

اینترنت و برق قطع شده است

خبرنگار المیادین اعلام کرد که حملات متعددی به مناطق مختلف و پایگاه های نظامی انجام شده که به قطع برق و اینترنت منجر شده است.

دست کم هشت حمله انجام شده است

المیادین از دست کم هشت حمله به قلب پایتخت و برخی مناطق دیگر خبر داد و اعلام کرد که منطقه لاگویرا در نزدیکی فرودگاه هدف قرار گرفت.

حمله به کاراکاس محدود نیست

بر اساس این گزارش این حملات محدود به کاراکاس نبوده بلکه مناطق دیگری از جمله نگوروتی در ساحل نیز هدف قرار گرفته است.

چندین پایگاه هدف قرار گرفته است

همچنین خبرنگار المیادین گزارش داد که در این حملات هوایی چندین پایگاه از جمله مجتمع نظامی «فورته تونا»، پادگان «لا کارلوتا» و فرودگاه «ایغیروتی» هدف قرار گرفتند.

شنیده شدن صدای هفت انفجار

آسوشیتدپرس از شنیده شدن صدای حداقل هفت انفجار در کاراکاس خبر دادند.

برق قطع شد

خبرنگار المیادین در کاراکاس نیز از پرواز گسترده جنگنده ها بر فراز پایتخت ونزوئلا خبر داد و اعلام کرد: برق در برخی مناطق پایتخت به دنبال حملات قوی انجام شده که یکی از آنها یک پایگاه نظامی هدف قرار داده، قطع شده است.

حضور گسترده بالگردها در آسمان کاراکاس

هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره انفجارهای متعدد در پایتخت ونزوئلا، «راشاتودی» تصاویری از حضور گسترده بالگردها در آسمان کاراکاس منتشر کرد.

به نوشته راشاتودی این‌ بالگردها از نوع بالگردهای تهاجمی آپاچی ای‌اچ-۶۴ و بالگردهای ترابری سی‌اچ-۴۷ هستند.

هنوز آمریکا مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که صدای پرواز جنگنده‌ها بر فراز ونزوئلا شنیده می‌شود.

رویترز از قطع برق در منطقه نزدیک به پایگاه نظامی در جنوب کاراکاس خبر داد.

پرواز گسترده جنگنده ها بر فراز ونزوئلا

منابع خبری از پرواز گسترده جنگنده های آمریکایی بر فراز ونزوئلا در ارتفاع پایین خبر می دهند.

برخی منابع اعلام کردند که انفجارها در منطقه ای دور از کاراکاس رخ داده است.

آمریکا از هفته‌ها پیش به بهانه «مبارزه با مواد مخدر و حمایت از مردم ونزوئلا» در حجم زیادی از نیروهای نظامی در سواحل ونزوئلا مستقر کرده و رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی خلاف منشور قراردادها و سازمان‌های بین‌المللی تهدید کرده که باید نیکلاس مادورو، رئیس‌حمهور قانونی وتزوئلا از قدرت کناره‌گیری کند و جریان‌های غربگرا و هوادار آمریکا بر وتزوئلا حاکم شوند.