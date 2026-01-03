به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فکری خواننده اپرا، سولیست اپرای ملی کرواسی و سولیست مهمان اپرای مارینسکی سن‌پترزبورگ (بزرگ‌ترین اپرای جهان)، اپرای «خِرَد» ساخته ابراهیم بذرافکن را با ارکستر سمفونیک فارس طی روزهای بیستم و بیست و یکم دی در شهر شیراز روی صحنه می‌برد.

اپرای «خِرَد» بر اساس شاهنامه فردوسی و روایت داستان حماسی «رستم و سهراب» ساخته شده است و رضا فکری در این اثر، نقش «سهراب» را ایفا می‌کند.

این اجرا نخستین‌بار است که یک اپرای کامل با تمامی عناصر حرفه‌ای از جمله بازی، گریم، طراحی صحنه، طراحی لباس، ارکستر بزرگ، گروه کر و سولیست‌ها در شهر شیراز روی صحنه می‌رود.

از دیگر برنامه‌های رضا فکری در این سفر می‌توان به ضبط قطعه «فروغ عشق» اثر زنده‌یادحسین دهلوی به‌صورت اجرای زنده همراه با ارکستر سمفونیک فارس، برگزاری کارگاه تخصصی آواز و اپرا و همچنین سخنرانی در دانشگاه موسیقی اشاره کرد.

رضا فکریدر آخرین اجرای بین‌المللی خود پیش از این اپرا، اثر «ته دئوم» از شارپنتیه را به رهبری هروه نیکه، رهبر سرشناس فرانسوی، در سالن بزرگ لیسینسکی شهر زاگرب اجرا کرده است.

وی همچنین در رسیتال آوازی شهر دوگو سلو کرواسی، همراه با سولیست‌هایی از اپرای ملی کرواسی و اپرای مونیخ، روی صحنه رفته است.