فوت سه کوهنورد در جنوب کالیفرنیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مقامات محلی روز چهارشنبه اعلام کردند که سه کوهنورد در کوه بالدی، یکی از بلندترین قله‌های جنوب کالیفرنیا، جان باختند.

طبق بیانیه مطبوعاتی اداره کلانتری شهرستان سن برناردینو، تیم‌های اورژانس از صبح دوشنبه جستجوی زمینی و هوایی برای یافتن کوهنوردان را در منطقه کوهستانی در امتداد مرز شهرستان‌های سن برناردینو و لس‌آنجلس آغاز کردند.

در این بیانیه آمده است که امدادگران در حال پاسخگویی به درخواستی برای یافتن یک کوهنورد مرد ۱۹ ساله مجروح در نزدیکی یک مسیر باریک هستند که در امتداد خط الراس شرق قله کوه بالدی امتداد دارد.

طبق گزارش‌ها، این کوهنورد تقریباً ۱۵۲.۴ متر سقوط کرده است و دوست و همراه کوهنورد او به منطقه‌ای با خدمات تلفن همراه سفر کرده و مختصات GPS را برای کمک به امدادگران فرستاده بودند.

در این بیانیه آمده است: در جریان جستجوی هوایی، مأموران کوهنورد مجروح و دو نفر دیگر را که در نزدیکی او بودند و هویتشان مشخص نشده است، پیدا کردند. وی افزود که به دلیل بادهای شدید، بالگرد نتوانست عملیات نجات را به خوبی انجام دهد.

مقامات گفتند که یک امدادگر هوایی به محل اعزام شد و تأیید کرد که هر سه نفر فوت کرده‌اند.

این قله که در اثر توفان زمستانی پوشیده از برف شده است، تا ارتفاع ۳۰۶۸ متر ارتفاع دارد و بلندترین نقطه در منطقه کلان‌شهری بزرگ لس‌آنجلس است.