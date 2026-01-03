به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تبریک میلاد مولی‌الموحدین علی (ع) و قدردانی از حمایت‌ها و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم، بر تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریتی استان زنجان برای کاهش مشکلات مردم تأکید کرد.

استاندار زنجان گفت: تقویت تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت زنجان ضروری است.

در ادامه این نشست، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و استان زنجان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.