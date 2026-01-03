  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

حسینی: هم‌افزایی مسئولان و همراهی مردم، کلید عبور از چالش‌هاست

حسینی: هم‌افزایی مسئولان و همراهی مردم، کلید عبور از چالش‌هاست

زنجان-  استاندار زنجان گفت: هم‌افزایی میان مسئولان، انسجام مدیریتی و همراهی مردم عامل کلیدی در عبور از چالش‌ها و تسریع در حل مسائل استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تبریک میلاد مولی‌الموحدین علی (ع) و قدردانی از حمایت‌ها و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم، بر تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریتی استان زنجان برای کاهش مشکلات مردم تأکید کرد.

استاندار زنجان گفت: تقویت تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت زنجان ضروری است.

در ادامه این نشست، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و استان زنجان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کد خبر 6711335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها