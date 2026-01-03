تکمیلی؛ ۱۳ نفر در حادثه واژگونی اتوبوس گرمسار مصدوم شدند

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه اتوبوس کرج به بجنورد در محدوده شهر گرمسار خبر داد و بیان کرد: عوامل امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه شامگاه شنبه در محور گرمسار به آرادان رخ داد، افزود: این حادثه ۱۳ مصدوم برجای گذاشت.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه ۱۰ نفر سرپایی و سه نفر از مصدومان بلافاصله به بیمارستان انتقال داده شدند، گفت: درمان سه مصدوم حادثه در دست انجام است.

همتی با بیان اینکه این اتوبوس ۲۶ مسافر داشت، گفت: حادثه در پی لغزندگی جاده رخ داده است.