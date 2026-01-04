به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی طی روزهای گذشته اقدام به انتشار نسخه مجازی چند آلبوم در ژانرهای مختلف موسیقایی کرده‌اند.

آلبوم «طرحی دیگر»؛ شنیدن چند اثر از درخشان‌ترین دوره تاریخ موسیقی ایران

«طرحی دیگر» عنوان یکی از تازه‌ترین پروژه‌های منتشر شده در فرآیند تولید و فروش مجازی محصولات موسیقایی است که با هنرمندی چهار هنرمند شناخته شده موسیقی ایرانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

این آلبوم با هنرمندی حسن کیانی نژاد، آرش فرهنگ فر، ابراهیم طهرانی پور و امیرحسین طهرانی پور در قالب یک اثر بی کلام در دسترس علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته است.

«طرحی دیگر» با تنظیم ابراهیم طهرانی پور براساس مقام «جلوشاهی»، «رقص پروانه» با موسیقی حسن کیانی نژاد، «ساقی نامه»، «شور سماع» با موسیقی ابراهیم طهرانی پور، «صدای اشک» با موسیقی امیرحسین طهرانی پور، «طلوع» با موسیقی ابراهیم و امیرحسین طهرانی پور قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

در توضیحات تکمیلی پروژه «طرحی دیگر» آمده است: «این اثر برپایه سازهای تنبور و نی یادگار دوران ساسانیان که از درخشان‌ترین دوران تاریخ موسیقی ایران محسوب می‌شود، شکل گرفته است که ساز تمبک نیز این اثر را به زیبایی تکمیل کرده و هنرمندان خوش ذوق این مجموعه با زیبایی هرچه تمام تر نغمه‌های اصیل را با رنگ بندی متفاوت در کنار هم به ارمغان آورده‌اند.»

آلبوم «یک روز خواهی شنید»؛ همکاری چند نوازنده مطرح در یک پروژه

آلبوم «یک روز خواهی شنید» با هنرمندی میم پایمزد و پویان رمضانی اثر تازه این روزهای بازار فروش مجازی آثار موسیقایی است که در دسترس شنوندگان موسیقی قرار گرفته است.

میم پایمزد خواننده و ترانه سرای آلبوم درباره این اثر توضیح داده است:

«آلبوم «یک روز خواهی شنید» دومین آلبوم رسمی من در ایران است. این مجموعه با عشق نوشته، ساخته و خوانده شد. حاصل این تلاش چند ساله را مشتاقانه به آدم‌های عاشق تقدیم می‌کنم. امیدوارم این قطعات را دوست داشته باشید و این اقبال را داشته باشند که همراه جمع و خلوت شما باشند. یک روز خواهی شنید … همان روز شنیده خواهی شد.»

«پروانه»، «پاریس»، «چشمت به دریا زل زدن دارد»، «اهورا»، «برف روی موهات نشسته»، «دلم می خواد»، «اهل کجا هستم»، «آها»، «تنها نمی‌گذارمت» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

پویا سرایی نوازنده سنتور، امیرفرهنگ اسکندری نوازنده عود، سحاب علم نوازنده تار و سه تار، فیروز ویسانلو نوازنده گیتار، علی جعفری پویان و بابک کوهستانی نوازندگان ویولن، کورش کشاورز نوازنده ویولنسل، صادق چراغی نوازنده بالابان، پویان رمضانی نوازنده پیانو، فلوت، سازهای الکترونیک ومیکس و مسترینگ، امید اصغری گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

آلبوم «گلابتون»؛ شنیدن یک اثر با کلام در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی

امیرمحمد طاهری و مسعود میرزایی از آهنگسازان کشورمان هم در روزهای گذشته پروژه «گلابتون» را با خوانندگی سروش دادیار به صورت رایگان در فضای مجازی منتشر کردند.

«شهر خاموش»، «غم»، «شب های تهرون»، «رهگذر» عنوان چهار اثری هستند که در این آلبوم پیش روی شنوندگان قرار گرفته است.

این آلبوم در سبک تلفیقی و شامل ۴ عدد قطعه موسیقی است که ترانه‌های آن توسط عبدالله الفت، مسعود میرزایی، رحیم معینی کرمانشاهی و فرهاد شیبانی سروده شده است.

سروش دادیار از جمله خوانندگانی است که خوانندگی را ابتدا نزد سیدرضا طباطبایی از شاگردان زنده یاد تاج اصفهانی فرا گرفت و پس از آن در کنار هنرمندانی چون تقی سعیدی به تکمیل آموزه‌های خود در حوزه موسیقی پرداخت و بعدها نزد مرحوم محمدرضا لطفی در کارگاه‌های آواز پیشرفته شرکت کرد.

آلبومِ «همه تو» به آهنگسازی و تنظیم حسین ساجدی و تک آهنگ‌هایِ «رمزِ پریشانی»، «واره»، «دختر قاجار» با آهنگسازی سیاوش ولی‌پور، «در خیال» و «باران» با آهنگسازی پژمان اختیاری و «خاکستر دل» و «سودا» با آهنگسازی ستار هشیاری پور از جمله کارهای او در این سال هاست.

آلبوم «منظومه زنان»؛ یک پروژه موسیقایی برای گروه کُر و ساز قانون

«منظومه زنان» نیز عنوان یکی دیگر از پروژه‌های موسیقایی با شعر فاطمه دلفانی و آهنگسازی سپهر سراجی است که طی روزهای گذشته با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آهنگسازی سپهر سراجی منتشر شده است.

سارینا خلیلی، رزانا آشفته، مهتا پارسا و سارا زروج تقی خوانندگان سوپرانو، مریم مظفرآبادی، سهیلا جناب اصفهانی، شیما سید محمود، پونه بیداویسی خوانندگان سوپرانو، بهار خلیلی، لیلی چماقلی، نگین نجات، صدف زنگنه، زهرا بخشنده خوانندگان آلتو و سحریوسف نوازنده قانون گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

«خاکستر پروانه»، «باغ بی جان»، «فریاد زنان» عنوان سه اثری هستند که در این پروژه پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند.