احمدرضا بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات مداخلهجویانه رئیسجمهور آمریکا درباره اعتراضات در برخی شهرهای ایران و تهدید آشکار کشورمان و با اشاره به اینکه ایالات متحده در سابقه ۲۵۰ ساله خود همواره به دنبال سوءاستفاده و بهرهکشی از منابع و معادن، نیروی کار و نرمافزار و سختافزار دیگر کشورها بوده است، اظهار کرد: البته این سیاست معمولاً بهصورت پنهان و پوشیده و در قالب تعابیر مقدسی همچون دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، نظم جهانی و … به پیش رفته است.
رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این سیاست دیرین و پنهان ایالات متحده در دوره ترامپ به صراحت و آشکارا در گفتارها بیان میشود، ادامه داد: بنابراین سخنان و اظهار نظرهای رئیسجمهور آمریکا از جمله موضعگیر مداخلهجویانه اخیرش درباره اعتراضات داخلی در ایران، امر جدیدی نیست که ترامپ به زبان آورده بلکه ادامه سیاست دیرین آمریکا و تشدید جنگ روانی ارزیابی میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه بیان علنی سیاست مداخلهجویانه از سوی ترامپ بیان کننده استیصال آمریکا در برابر عظمت و مقاومت کشورهای مستقل است، افزود: آمریکا با این سخنان میخواهد ترس و وحشتی در ملتها و دولتها ایجاد کند.
بسیج بیان کرد: این گفتار از حیث حقوقی، اخلاقی و عرفی کاملاً غلط است؛ امیرالمومنین (ع) در نامه ۳۱ نهجالبلاغه به امام حسن مجتبی (ع) و درواقع به تمام بشریت آموختند که هیچ کسی بنده و برده دیگری نیست چرا که خداوند انسانها را آزاد آفریده لذا جامعه اسلامی بههیچوجه زیر بار ظلم و ستم نمیرود.
وی با یادآوری اینکه قوانین جهانی و بینالمللی راه را برای به سلطه کشیدن دیگر کشورها توسط استکبار جهانی باز کرده است، افزود: نظام صهیونیسم جهانی تمام قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشته و به هر گونه که منافعش تأمین شود عمل میکند، با این حال این قوانین بهصورت صوری و در مقام سخن، حق همه کشورها را به رسمیت میشناسد.
قوانین جهانی دستاویز تأمین منافع نظام صهیونیسم است
بسیج با تصریح اینکه سخنان ترامپ درباره وقایع اخیر ایران، ناقض همین قوانین بینالمللی و حقوق بشر اسلامی است، گفت: نباید مرعوب این سخنان بشویم چرا که حرف تازهای نیست و این رویکرد مداخلهجویانه آمریکا و همپیمانانش را بارها در رفتار آنها دیدهایم و تجربه کردهایم.
این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ملت ایران بارها این سیاست آمریکا را تجربه کردهاند، ادامه داد: اما همیشه مقاوم ماندیم و در برابر این تهدیدها سر خم نکردیم و تسلیم نشدیم.
بسیج با تصریح اینکه تفکر امپریالیستی، استکباری و صهیونیستی آمریکاییها به هیچ مسلمان و بلکه هیچ انسانی رحم نمیکند، افزود: در دوره هخامنشیان که یهودیان به قتل عام ۷۰ هزار ایرانی پرداختند، نه سخنی از جمهوری اسلامی و اسلام و نه سخنی از نظام دینی بود.
بازگشت به دین و ولایت فقیه
رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر وظیفه مردم و مسئولان در شرایط فعلی، گفت: متأسفانه کسانی هر چند قلیل را در بین مسئولان داریم که تصور میکنند با کوتاه آمدن در برابر سیاست قلدرمآبانه دشمن، میتوانند کشور را به پیشرفت و رفاه و آسایش برسانند، حال آنکه مسبب اصلی شرایط فعلی همین دشمن است.
بسیج با تأکید بر اینکه بر طبق نص صریح قرآن در آیه ۱۲۰ سوره بقره، یهودیان و مسیحیان هرگز دست از سر مسلمانان بر نمیدارند، ادامه داد: در این شرایط، دقت و توجه در آموزههای قرآنی باید بیش از پیش در دستور کار مسئولان و مردم باشد و تنها راه همین است.
این مدرس دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه اطاعت و پیروی از ولایت فقیه از مصادیق توجه به آموزههای دینی و قرآنی است، افزود: اگر همه ما از امروز تصمیم بگیریم که رهنمودهای رهبری را سرلوحه قرار دهیم و مدافع حریم ولایت باشیم، یقین بدانید که سریعتر میتوانیم از سد مشکلات عبور کنیم و جامعهای آباد و آزاد بسازیم.
وی با اشاره به اینکه این مهم حتماً روزی محقق خواهد شد، افزود: کسانی که از این مسیر خارج شدند، اگر امروز به آموزههای دینی و پیامها و رهنمودهای بازگردند خواهیم دید که دشمنان ما هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
