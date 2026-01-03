رویاپردازی ترامپ برای بازیابی هژمونی آمریکا در منطقه؛ هوشیار باشیم

مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا درباره اعتراضات در برخی شهرهای ایران و تهدید آشکار کشورمان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی باعث به استقلال رسیدن ایران شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی کشور ایران را از سیطره آمریکا خارج ساخت و مشکل ایالات متحده با انقلاب اسلامی ایران نیز همین موضوع است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه در سایه انقلاب اسلامی منافع نامشروع آمریکا در ایران قطع شد و جایگاه و پایگاه آن در منطقه به خطر افتاد، ادامه داد: ایالات متحده همواره به دنبال گسترش و تثبیت هژمونی خود بر جهان خاصه غرب آسیا بوده اما جمهوری اسلامی ایران که باعث قطع چپاول کشورمان توسط آمریکا شد، بزرگ‌ترین مانع اهداف آمریکا به‌شمار می‌رود.

نوروزی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هژمونی آمریکا در غرب آسیا را زیر سوال برد، افزود: ترامپ تمام تلاشش را برای بازگرداندن تسلط آمریکا بر منطقه به کار گرفته است؛ در این راستا تنها نیروی نیابتی و مهم‌ترین ایالت آمریکا در منطقه یعنی رژیم غاصب صهیونی می‌خواهد این مأموریت را انجام دهد و ایران مانع بزرگ این هدفشان است.

ایالات متحده به دنبال بازیابی شکوه گذشته‌اش در ایران است

این کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه آمریکا بعد از ۴۷ سال ناکامی در بازیابی هژمونی در منطقه به دنبال راه‌های جدید است، یادآور شد: این کشور بعد از انواع دشمنی‌ها اعم از ترور، تهدید، تحریم و … اکنون به راه‌های جدیدی برای یافتن شکوه گذشته‌اش در ایران روی آورده است.

نوروزی ادامه داد: آمریکایی‌ها بهانه‌های بسیاری همچون عدم رعایت حقوق بشر، انرژی هسته‌ای یا توان موشکی و … را برای دشمنی با ایران مطرح کرده‌اند و اینها بهانه‌هایی برای تحت فشار قرار دادن نظام سیاسی ایران، فاصله انداختن بین مردم و حاکمیت و شوراندن آنان علیه جمهوری اسلامی و در نهایت، تغییر نظام سیاسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد اظهار کرد: آخرین برگ برنده آمریکایی‌ها حمله نظامی بود که آشکارا شکست خوردند و آبروی آنها در نظام بین‌الملل از بین رفت. آنان اکنون امید دارند که با رویارو قرار دادن مردم ایران با حاکمیت بتوانند به اهدافشان در کشورمان دست یابند.

نوروزی بیان کرد: از مدل اغتشاشات در کشور مشخص است که دشمنان در پی راه‌اندازی جنگ داخلی در ایران و پروژه سوری‌سازی، لیبی‌سازی یا سودان‌سازی هستند و ژست روشن‌فکرمآبانه و صلح‌طلبانه ترامپ، رئیس‌جمهور ایران در قبال ایران نه فقط برای نخبگان و محافل علمی و سیاسی بلکه برای عامه مردم سراسر تناقض و دروغ است.

این مدرس دانشگاه با یادآوری بزرگ‌ترین تظاهرات ضدحکومتی در تاریخ جهان که چندی پیش در آمریکا شاهدش بودیم، افزود: همه ما دیدیم که ترامپ با ساختن یک کلیپ با هوش مصنوعی چگونه به تظاهرکنندگان اهانت کرد.

خدمت مسئولان به مردم بهترین پاسخ به یاوه‌گویی ترامپ است

نوروزی با تأکید بر اینکه ترامپ اگر دلسوز مردم ایران است اوضاع کشور خودش را سامان دهد، افزود: ایالات متحده سابقه‌ای جز شرارت، خونریزی، قتل عام و چپاول ندارد و مردم ایران نیز این موضوع را به خوبی درک کردند و همچون جنگ ۱۲ روزه در هم‌افزایی با مسئولان، این نقشه آمریکا را نیز نقش بر آب خواهند کرد.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر وظایف مردم و مسئولان در شرایط فعلی، بیان کرد: خدمت مسئولان به مردم، بالاترین پاسخ به یاوه‌گویی‌های دشمنان است، مسئولان وظیفه دارند اعتراضات به‌حق مردم را ببینند و با خدمت عالمانه، کارشناسانه و بی‌منت، مشکلات مردم را حل کنند و این دردناک‌ترین مشت بر دهان آمریکا است.

نوروزی با بیان اینکه باید هم مردم و هم مسئولان مراقبت کنند، افزود: حق اعتراض و مطالبه محفوظ اما بازی در زمین دشمن ممنوع است. مردم مراقبت کنند که ناخواسته آب در آسیاب دشمن نریزند و هوشیار باشند که اعتراضات به‌حق را به سمتی که دشمنان این مرز و بوم می‌خواهند، سوق ندهند.