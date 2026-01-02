  1. استانها
صفدری: اقتصاد میدان آزمون‌ و خطا نیست

ساوجبلاغ - امام‌جمعه مهستان بابیان اینکه هر تصمیم در حوزه سیاست پولی و ارزی، مستقیم با معیشت مردم گره‌خورده است، گفت: «آزموده را آزمودن» می‌تواند نگرانی از تکرار خطاهای گذشته را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید صفدری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهر جدید مهستان با تبریک میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، گفت: سیزدهم رجب، سالروز ولادت یگانه مولود کعبه و «خورشید ولایت» است و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز پدر نیز فرصتی برای تکریم نقش پدران در تربیت، ایمان و استقامت خانواده‌هاست.

وی با اشاره به جایگاه محبت امیرالمؤمنین (ع) در معارف دینی، افزود: روایات و معارف اسلامی نشان می‌دهد قبولی اعمال، کمال ایمان، آرامش حقیقی و اجابت دعا بامحبت و پیوند قلبی با امیرالمؤمنین (ع) گره‌خورده و آثار آن از دنیا تا آخرت امتداد دارد.

امام‌جمعه مهستان با طرح این پرسش که علی‌دوستی یا علی‌مداری، تصریح کرد: محبت حقیقی نسبت به حضرت علی (ع) تنها یک احساس نیست، بلکه باید در سبک زندگی و عمل ظهور پیدا کند؛ یعنی عدالت‌خواهی، ارزش‌گرایی، دشمن‌شناسی و حرکت برمدار سیره علوی.

صفدری با تأکید بر اینکه محبت بدون عمل شرط ولایت نیست، گفت: امیرالمؤمنین (ع) در کلمات خود بر این نکته تأکید کرده‌اند که دوستدار واقعی اهل‌بیت (ع) کسی است که اهل تقوا بوده و رفتار و زندگی خود را بر اساس معیارهای الهی تنظیم کند.

اعتکاف فرصتی برای بازسازی معنوی

وی همچنین با تبریک فرارسیدن ایام‌البیض و آئین اعتکاف، اظهار کرد: اعتکاف فرصتی برای فاصله گرفتن از حاشیه‌ها و بازگرداندن خدا به مرکز زندگی است؛ چراکه یکی از آسیب‌های امروز، جابه‌جایی اولویت‌ها و تبدیل‌شدن یاد خدا به موضوعی حاشیه‌ای در کنار سایر دغدغه‌هاست.

امام‌جمعه مهستان نماز را تمرین بازگرداندن خدا به متن تصمیم‌ها دانست و افزود: آرامش حقیقی در ذکر خداست و اعتکاف زمینه‌ای برای بازسازی روحی، دعا، تضرع و تمرکز بر اصل زندگی فراهم می‌کند.

صفدری با تسلیت سالروز رحلت حضرت زینب کبری (س) در ۱۵ رجب، گفت: سیره حضرت زینب (س) نمونه‌ای برجسته از صبر آگاهانه و هدفمند است؛ صبری که بحران را به فرصت تبدیل کرد و پیام عاشورا را زنده نگه داشت لذا از نگاه قرآن، یکی از مسیرهای آرامش مؤمنان، یادآوری علم و اشراف الهی بر همه امور است.

وی با اشاره به ۱۷ دی‌ماه و اجرای سیاست کشف حجاب اجباری در دوره رضاخان، تصریح کرد: کشف حجاب صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه بخشی از پروژه هویت زدایی از زن و تضعیف بنیان خانواده در الگوی غربی است؛ الگویی که با ابزار رسانه، هنر و فشار اجتماعی تلاش می‌کند بی‌حجابی را ارزش و حجاب را ضد ارزش معرفی کند.

خطیب جمعه مهستان با اشاره به پرتاب هم‌زمان سه ماهواره ایرانی، گفت: این دستاورد یک موفقیت صرفاً فنی نیست و پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه ایران باوجود تحریم‌ها به جایگاه پایدار در فناوری‌های راهبردی رسیده و توانمندی دانشمندان کشور در «لبه دانش» قابل‌انکار نیست.

تغییر رئیس بانک مرکزی و نگرانی از تکرار تجربه‌های گذشته

صفدری در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به تغییر در ریاست بانک مرکزی، اظهار کرد: اقتصاد میدان آزمون‌وخطا نیست و هر تصمیم در حوزه سیاست پولی و ارزی، مستقیم با معیشت مردم و ثبات اجتماعی گره‌خورده است.

وی افزود: کنار رفتن مدیریت قبلی اگرچه ضروری دانسته می‌شد، اما انتخاب جایگزین باید بر اساس کارنامه و پیامدهای واقعی تصمیم‌ها باشد و «آزموده را آزمودن» می‌تواند نگرانی از تکرار خطاهای گذشته را افزایش دهد.

امام‌جمعه مهستان تأکید کرد: کشور از ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی برخوردار است و مسئله اصلی، «اراده برای انتخاب درست» است.

صفدری همچنین در خاتمه اعتماد عمومی را سرمایه‌ای مهم دانست و گفت: تصمیم‌هایی که نشانه بی‌توجهی به تجربه‌های گذشته و مطالبات واقعی مردم باشد، می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

