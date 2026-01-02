صفدری: اقتصاد میدان آزمون‌ و خطا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مجید صفدری در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه شهر جدید مهستان با تبریک میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، گفت: سیزدهم رجب، سالروز ولادت یگانه مولود کعبه و «خورشید ولایت» است و نامگذاری این روز بهعنوان روز پدر نیز فرصتی برای تکریم نقش پدران در تربیت، ایمان و استقامت خانوادههاست.
وی با اشاره به جایگاه محبت امیرالمؤمنین (ع) در معارف دینی، افزود: روایات و معارف اسلامی نشان میدهد قبولی اعمال، کمال ایمان، آرامش حقیقی و اجابت دعا بامحبت و پیوند قلبی با امیرالمؤمنین (ع) گرهخورده و آثار آن از دنیا تا آخرت امتداد دارد.
امامجمعه مهستان با طرح این پرسش که علیدوستی یا علیمداری، تصریح کرد: محبت حقیقی نسبت به حضرت علی (ع) تنها یک احساس نیست، بلکه باید در سبک زندگی و عمل ظهور پیدا کند؛ یعنی عدالتخواهی، ارزشگرایی، دشمنشناسی و حرکت برمدار سیره علوی.
صفدری با تأکید بر اینکه محبت بدون عمل شرط ولایت نیست، گفت: امیرالمؤمنین (ع) در کلمات خود بر این نکته تأکید کردهاند که دوستدار واقعی اهلبیت (ع) کسی است که اهل تقوا بوده و رفتار و زندگی خود را بر اساس معیارهای الهی تنظیم کند.
اعتکاف فرصتی برای بازسازی معنوی
وی همچنین با تبریک فرارسیدن ایامالبیض و آئین اعتکاف، اظهار کرد: اعتکاف فرصتی برای فاصله گرفتن از حاشیهها و بازگرداندن خدا به مرکز زندگی است؛ چراکه یکی از آسیبهای امروز، جابهجایی اولویتها و تبدیلشدن یاد خدا به موضوعی حاشیهای در کنار سایر دغدغههاست.
امامجمعه مهستان نماز را تمرین بازگرداندن خدا به متن تصمیمها دانست و افزود: آرامش حقیقی در ذکر خداست و اعتکاف زمینهای برای بازسازی روحی، دعا، تضرع و تمرکز بر اصل زندگی فراهم میکند.
صفدری با تسلیت سالروز رحلت حضرت زینب کبری (س) در ۱۵ رجب، گفت: سیره حضرت زینب (س) نمونهای برجسته از صبر آگاهانه و هدفمند است؛ صبری که بحران را به فرصت تبدیل کرد و پیام عاشورا را زنده نگه داشت لذا از نگاه قرآن، یکی از مسیرهای آرامش مؤمنان، یادآوری علم و اشراف الهی بر همه امور است.
وی با اشاره به ۱۷ دیماه و اجرای سیاست کشف حجاب اجباری در دوره رضاخان، تصریح کرد: کشف حجاب صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه بخشی از پروژه هویت زدایی از زن و تضعیف بنیان خانواده در الگوی غربی است؛ الگویی که با ابزار رسانه، هنر و فشار اجتماعی تلاش میکند بیحجابی را ارزش و حجاب را ضد ارزش معرفی کند.
خطیب جمعه مهستان با اشاره به پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی، گفت: این دستاورد یک موفقیت صرفاً فنی نیست و پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه ایران باوجود تحریمها به جایگاه پایدار در فناوریهای راهبردی رسیده و توانمندی دانشمندان کشور در «لبه دانش» قابلانکار نیست.
تغییر رئیس بانک مرکزی و نگرانی از تکرار تجربههای گذشته
صفدری در بخش پایانی خطبهها با اشاره به تغییر در ریاست بانک مرکزی، اظهار کرد: اقتصاد میدان آزمونوخطا نیست و هر تصمیم در حوزه سیاست پولی و ارزی، مستقیم با معیشت مردم و ثبات اجتماعی گرهخورده است.
وی افزود: کنار رفتن مدیریت قبلی اگرچه ضروری دانسته میشد، اما انتخاب جایگزین باید بر اساس کارنامه و پیامدهای واقعی تصمیمها باشد و «آزموده را آزمودن» میتواند نگرانی از تکرار خطاهای گذشته را افزایش دهد.
امامجمعه مهستان تأکید کرد: کشور از ظرفیتهای کارشناسی و مدیریتی برخوردار است و مسئله اصلی، «اراده برای انتخاب درست» است.
صفدری همچنین در خاتمه اعتماد عمومی را سرمایهای مهم دانست و گفت: تصمیمهایی که نشانه بیتوجهی به تجربههای گذشته و مطالبات واقعی مردم باشد، میتواند به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
