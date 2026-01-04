به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه صبح امروز در حوالی پلیس‌راه قزوین زنجان رخ داد که در آن ۱۹ دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند. بلافاصله نیروهای پلیس راه، اورژانس و عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

بر اساس اعلام پلیس راه، به منظور جلوگیری از تشدید ترافیک و تسهیل در روند امدادرسانی و پاکسازی محل حادثه، مسیر آزادراه به‌طور موقت مسدود شده است.

پلیس راه استان قزوین اعلام کرد که عملیات بازگشایی مسیر در حال انجام است و پس از انتقال خودروهای حادثه‌دیده و ایمن‌سازی مسیر، تردد در این محور از سر گرفته خواهد شد.

از رانندگان خواسته شده تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و از تجمع و توقف در محدوده حادثه خودداری کنند.