  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

آزادراه قزوین ـ زنجان به دلیل تصادف زنجیره‌ای مسدود شد

آزادراه قزوین ـ زنجان به دلیل تصادف زنجیره‌ای مسدود شد

قزوین- در پی وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در آزادراه قزوین - زنجان، این محور به‌صورت موقت مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه صبح امروز در حوالی پلیس‌راه قزوین زنجان رخ داد که در آن ۱۹ دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند. بلافاصله نیروهای پلیس راه، اورژانس و عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

بر اساس اعلام پلیس راه، به منظور جلوگیری از تشدید ترافیک و تسهیل در روند امدادرسانی و پاکسازی محل حادثه، مسیر آزادراه به‌طور موقت مسدود شده است.

پلیس راه استان قزوین اعلام کرد که عملیات بازگشایی مسیر در حال انجام است و پس از انتقال خودروهای حادثه‌دیده و ایمن‌سازی مسیر، تردد در این محور از سر گرفته خواهد شد.

از رانندگان خواسته شده تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و از تجمع و توقف در محدوده حادثه خودداری کنند.

کد خبر 6711783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • لی لی IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من ساعت ۷و ۱۹ دقیقه اونجا رسیدم و با یک تریلی تصادف کردیم تعداد خودروها خیلی بیشتر از این تعداد بود و باعث شده بود چند کیلومتر بالاتر هم تصادف بشه . جاده بشدت لغزنده و مه الود بود و علت اولیه تصادف یک ۲۰۶ صندوقدار بود که به بلوک سیمانی وسط جاده خورده بود و بعلت نبود دید باعث تصادف زنجیره ای دست کم ۳۰ تا ۴۰ خودرو شد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها