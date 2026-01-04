به گزارش خبرنگار مهر، سمانه سلطانی پور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی میراث فرهنگی استان سمنان توسعه بازار فروش را حلقه مفقوده زنجیره ارزش صنایع دستی برشمرد و اظهار داشت: به همین منظور تفاهم نامه همکاری بین شرکت الکترونیک سامانه پرداز و میراث فرهنگی به امضا رسیده است.

وی افزود: هدف از امضا این تفاهم نامه تسهیل شرایط فروش آثار صنایع دستی هنرمندان استان سمنان با بهره گیری از ابزارهای اقتصاد دیجیتال است.

معاون میراث فرهنگی استان سمنان با تاکید بر اینکه در چهارچوب این تفاهم نامه مشکل بازاریابی هنرمندان صنایع دستی رفع می‌شود، ابراز داشت: این اقدام می‌تواند توانمند سازی هنرمندان و تجاری سازی محصولات صنایع دستی و ورود آن‌ها به بازارهای نوین را به همراه داشته باشد.

سلطانی پور ادامه داد: علاوه بر فروش در قالب این تفاهم نامه مواردی نظیر آموزش فعالان این حوزه برای حضور در پلتفرم‌های فروش اینترنتی، بهینه سازی و بسته بندی محصولات و ارائه خدمات مشاوره و کمک به حضور هنرمندان در نمایشگاه‌ها نیز دیده شده است.

وی افزود: پیوند صنایع دستی با تجارت الکترونیک می‌تواند علاوه بر حفظ اصالت و هویت فرهنگی باعث ایجاد ارزش افزوده بالاتری برای هنرمندان شدن و سهم صنایع دستی استان را در اقتصاد و فرهنگ ارتقا بخشد.