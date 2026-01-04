به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله منصوری، مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی با بیان این که تولید ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن وش پنبه در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود، گفت: ۷۵ هزار و ۵۸ هکتار اراضی کشاورزی در سال جاری زیر کشت پنبه قرار گرفته که از این میزان ۷۴ هزار و ۱۴۸ هکتار آن معادل ۹۹ درصد کشت آبی و ۹۱۰ هکتار برابر یک درصد کشت دیم بوده است.

وی سطح کشت پنبه در سال گذشته را ۹۶ هزار و ۶۱۲ هکتار عنوان کرد و افزود: سطح کشت پنبه در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با بیان این که برداشت وش پنبه در تمام استان‌های پنبه‌خیز و حتی در دیگر استان‌ها به اتمام رسیده است، ادامه داد: از کل سطح زیر کشت شده تا اواخر آذر ماه، ۳۵ هزار و ۵۷۰ هکتار برداشت این محصول را داشته‌ایم.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی، استفاده از بذور اصلاح شده و دلینته پوشش‌دار شده مقاوم به خشکی، تنش گرمایی و کم‌آبی و دارای رشد کوتاه با توجه به بحران کم‌آبی؛ و بهره‌وری منابع آبی با رویکرد افزایش عملکرد در واحد سطح، توسعه کشت قراردادی، توسعه برداشت مکانیزه و توسعه کشت حفاظتی را از جمله اقدامات برای افزایش کمی و کیفی تولید پنبه در سال ۱۴۰۴ نام برد.

وی با بیان این که برای کشت پنبه در سال جاری ۱۶۱۰ تن بذر تدارک دیده شد، تصریح کرد: از این میزان، ۱۳۷۱ تن بذر داخلی و ۲۳۹ تن بذر وارداتی بوده است.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی در همین حال گفت: میزان تدارک بذر پنبه برای سال آینده با رویکرد استفاده از ارقام داخلی حدود دو هزار تن است.

این مسئول دولتی درباره ارقام جدید پنبه اذعان کرد: طبق فهرست ملی ارقام از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۷ رقم جدید پنبه معرفی شده‌اند که یک رقم آن به نام مله است.

منصوری ادامه داد: این رقم دارای رشد کوتاه‌تر و مقاوم به خشکی است و ۱۶ رقم دیگر از ارقام جدید وارداتی در حوزه کشت پنبه هستند.

وی نیاز کشور به تولید الیاف پنبه برای استفاده در صنایع نساجی را حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن عنوان و تصریح کرد: با پیش‌بینی حداکثر تولید ۱۸۰ هزار تن وش و تولید ۶۰ هزار تن الیاف، باقی آن از محل واردات تأمین خواهد شد.