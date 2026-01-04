اعتکاف فرصتی برای تجدید عهد با پروردگار است

سیده زهرا ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اعتکاف و آثار روحی آن گفت: اعتکاف فرصتی بی‌نظیر برای خلوت با خداوند است که در آن انسان از مشغولیات دنیوی فاصله می‌گیرد و در جست‌وجوی آرامش و تجدید ایمان به پروردگار می‌پردازد.

وی ادامه داد: در آیه شریفه «وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدون» هدف اصلی خلقت انسان، بندگی خداوند ذکر شده است. اعتکاف در حقیقت آمیزه‌ای از عبادات مختلف از جمله نماز، دعا، روزه، تلاوت قرآن و حضور در مسجد است که به انسان کمک می‌کند تا به اوج معنویت و کمال دست یابد.

ایمانی همچنین بر اثرات درونی اعتکاف تأکید کرد و افزود: معتکف در این روزها با مراقبه و تفکر عمیق به آرامشی دست می‌یابد که هیچ تجربه دنیوی نمی‌تواند آن را فراهم کند. اعتکاف نه تنها در مسیر تهذیب نفس مؤثر است، بلکه فرصتی برای بازنگری در زندگی و بازگشت به فطرت الهی نیز به شمار می‌آید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیر و سلوک معنوی که در ایام اعتکاف در خانه خدا انجام می‌شود، به انسان این امکان را می‌دهد که در مدت کوتاهی تجربه‌ای عرفانی و روحانی را در آغوش رحمت الهی بیابد.