تیمی که دیگر گزینه سقوط نیست/ شاگردان قربانی فراتر از بقا در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز که پس از سال‌ها دوری بار دیگر به سطح اول فوتبال ایران بازگشته، در نیم‌فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر عملکردی قابل قبول از خود به نمایش گذاشت. شاگردان پیروز قربانی در شرایطی وارد لیگ برتر شدند که بسیاری بقای این تیم را اصلی‌ترین هدف فصل می‌دانستند، اما فجری‌ها توانستند فراتر از انتظارات ظاهر شوند و در هفته‌های ابتدایی نتایج بسیار خوبی را به دست آوردند.

فجرسپاسی در پایان ۱۵ هفته نخست لیگ برتر با کسب ۴ پیروزی، ۶ تساوی و ۵ شکست، مجموعاً ۱۸ امتیاز به دست آورد و در رده نهم جدول قرار گرفت؛ جایگاهی که نشان‌دهنده ثبات نسبی این تیم تازه‌وارد در رقابت با تیم‌های باتجربه لیگ برتر است. پیروز قربانی که نخستین تجربه سرمربیگری خود در لیگ برتر را پشت سر می‌گذارد، موفق شد با تکیه بر ساختار تیمی منسجم و فوتبال حساب‌شده، امتیازات مهمی را برای تیمش کسب کند.

در خط حمله فجرسپاسی، شروین بزرگ یکی از مهره‌های کلیدی و تأثیرگذار این تیم به شمار می‌رود. این مهاجم در ۱۲ بازی لیگ برتر موفق شد ۴ گل برای زردپوشان شیرازی به ثمر برساند و عنوان بهترین گلزن فجرسپاسی در نیم‌فصل اول را به خود اختصاص دهد. عملکرد شروین بزرگ نقش مهمی در امتیازگیری‌های این تیم داشته و او یکی از امیدهای اصلی فجرسپاسی برای ادامه فصل محسوب می‌شود.

در پایان نیم‌فصل نخست، پیروز قربانی تصمیم به ایجاد تغییراتی در فهرست تیم گرفت و نام سه بازیکن را در لیست مازاد قرار داد. بر این اساس، ارسلان مطهری، مجتبی حقدوست و محمدرضا یوسفی با تصمیم کادر فنی از جمع فجری‌ها جدا شدند و قراردادشان با باشگاه فسخ شد. این تغییرات در حالی انجام شده که فجرسپاسی به دنبال جوان‌سازی و افزایش کارایی ترکیب خود برای نیم‌فصل دوم است.

با وجود این جابه‌جایی‌ها، فجرسپاسی تاکنون بازیکن جدیدی را برای تقویت تیم در نیم‌فصل دوم جذب نکرده است. از سوی دیگر، حذف این تیم از رقابت‌های جام حذفی و شکست مقابل مس شهربابک باعث شد فجری‌ها تنها در لیگ برتر به میدان بروند و تمرکز کامل خود را روی این مسابقات بگذارند.

هدف اصلی فجرسپاسی در ادامه فصل، حفظ سهمیه خود در لیگ برتر است، اما نتایج نیم‌فصل نخست نشان می‌دهد این تیم می‌تواند به چیزی فراتر از بقا نیز فکر کند. فجری‌ها امیدوارند با حفظ انسجام تیمی، استفاده بهتر از فرصت‌ها و در صورت امکان تقویت هدفمند در ادامه نقل‌وانتقالات، بتوانند ضمن تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر، فصل را با رتبه‌ای مناسب به پایان برسانند.