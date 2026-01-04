به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر یکشنبه در همایش شهرداران اظهار کرد: پرداختها نباید بهعنوان تعهد قطعی و ماهانه تلقی شود، بلکه باید به شرط تحقق درآمدها و با رعایت مصوبات شوراهای بالادستی انجام گیرد. همچنین گزارشهای حسابرسی و مستندات مؤسسات ذیربط باید بهصورت دقیق ارائه شود تا در آینده محل اختلاف نباشد.
وی با اشاره به وضعیت بودجه شهرداریهای استان افزود: مجموع بودجه شهرداریها حدود ۱۵ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بوده که کمک دولت به این بخش بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان است این ارقام نشاندهنده اهمیت مدیریت صحیح منابع و مصارف در شرایط فعلی کشور است.
استاندار گیلان با بیان اینکه بهمنماه عملاً پایان سال کاری بسیاری از دستگاهها محسوب میشود، گفت: با توجه به نزدیک شدن به اسفندماه و ضرورت تسویه حسابها، باید برنامهریزیها بهموقع انجام شود. همچنین با توجه به همزمانی احتمالی نوروز و عید فطر و افزایش ورود مسافران، تقاضا در بخش گردشگری افزایش خواهد یافت.
حقشناس با اشاره به وضعیت مناسبتر گردشگری در گیلان نسبت به میانگین کشور خاطرنشان کرد: ضریب اشغال مراکز اقامتی استان حدود ۲۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده و این موضوع نشان میدهد حال عمومی اقتصاد استان نسبتاً مطلوبتر است.
وی ریشه اصلی برخی اعتراضات اخیر را معیشتی دانست و گفت: هرچند فشار اقتصادی وجود دارد، اما بهبود نسبی وضعیت معیشت مردم در گیلان موجب کاهش تنشها در استان شده است. وظیفه مدیران شهری این است که با اقدامات ساده اما مؤثر، حال عمومی مردم را بهتر کنند.
استاندار گیلان تأکید کرد: اقداماتی مانند زیباسازی شهری، رسیدگی به معابر، کاشت درخت، نظافت شهر و مدیریت مناسب پسماند، حتی در مقیاس کوچک، تأثیر قابلتوجهی در آرامش روانی جامعه دارد. نباید منتظر بروز بحرانهایی مانند آبگرفتگی معابر در فصل بارندگی باشیم، بلکه پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد.
حقشناس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و سیاستهای ارزی دولت افزود: فشار معیشتی بر مردم واقعی است و دولت برای کاهش آثار تورمی، تصمیم به اصلاح نظام ارزی و حمایتهای معیشتی گرفته است. عبور از این شرایط نیازمند همراهی همه دستگاهها و مدیران است.
وی در پایان تصریح کرد: شهرداریها ویترین نظام در ارتباط مستقیم با مردم هستند و بیشترین تعامل را با شهروندان دارند. هر اقدام کوچک در شهرها میتواند امید و رضایت عمومی را افزایش دهد و زمینه عبور کمهزینهتر از شرایط فعلی را فراهم کند.
