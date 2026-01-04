به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با اعضای مجمع مشورتی اصناف و بازاریان استان اظهار کرد: هدف دولت محلی در راستای سیاستهای کشوری، تلاش برای حل مشکلات معیشتی است که بهصورت زنجیروار به یکدیگر پیوستهاند و حل آنها نیازمند تعامل، گفتوگو و همکاری مشترک است.
وی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در خصوص پرداخت یارانه بهجای ارز ترجیحی، افزود: براساس این رویکرد، یارانه در انتهای زنجیره تأمین کالاهای اساسی و بهصورت مستقیم به مردم پرداخت میشود.
استاندار اردبیل ادامه داد: دولت ارزترجیحی ۱۲ قلم کالا را حذف کرده و برای ۴ ماه آینده، مبالغی را برای بهبود معیشت به حساب تمامی یارانهبگیران و همچنین ۲۰ میلیون نفر مازاد بر یارانهبگیران واریز میکند.
امامی یگانه با تأکید بر نقش بازاریان و اصناف در حفظ تعادل بازار و تأمین اقلام مورد نیاز مردم، تصریح کرد: مجوز واردات برخی کالاهای اساسی به استانها واگذار شده و در استان اردبیل و استانهای شمالی، واجدان شرایط میتوانند از طریق ارز ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومانی و روشهایی مانند صادرات، ارز دیگران و تهاتر، نسبت به واردات نهادههای دامی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مسؤولیت اصناف در شرایط کنونی بازار سنگین است، گفت: دستگاههای نظارتی و مالی نیز باید در این مسیر همراهی کرده و در چارچوب قانون، تا حد امکان گرهگشایی لازم را از اقدامات اصناف انجام دهند.
استاندار اردبیل همچنین با اشاره به مطالب مطرحشده از سوی اتحادیهها و اصناف اظهار کرد: لازم است آئیننامهها و مقررات دستوپاگیر در حوزه اصناف احصا شود و از طریق تعامل و پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، برای اصلاح آنها اقدام شود.
امامی یگانه با بیان اینکه حل مشکلات نیازمند همدلی و همکاری همه اقشار است، افزود: کارگران، بازاریان، کارمندان، پزشکان و عموم مردم، همگی جزو این جامعه هستند و تلاش میکنیم با احصای مسائل هر حوزه و دریافت پیشنهادهای سازنده، در حد اختیارات استان برای حل آنها اقدام کنیم.
گفتنی است در این نشست، تعدادی از اعضای مجمع مشورتی اصناف و بازاریان، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در خصوص مسائل بازار و معیشت مطرح کردند.
