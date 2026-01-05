فرمانداران نظارت مستمری بر تأمین و قیمت کالاهای اساسی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست فرمانداران استان اظهار کرد: عملیاتی‌کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های شاخص عمرانی و اقتصادی، توسعه پنل‌های خورشیدی، پروژه‌های مدرسه‌سازی و اجرای طرح‌های شهری ماندگار از جمله اقداماتی است که فرمانداران باید در دوره مدیریت خود دنبال و محقق کنند.

وی با اشاره به سفرهای شهرستانی انجام‌گرفته، از تداوم این سفرها خبر داد و افزود: فرمانداران باید نسبت به پیگیری و اجرای مصوبات سفرها اقدام کرده و نتایج آن را به‌صورت منظم گزارش دهند.

استاندار اردبیل بر لزوم پیگیری اقدامات دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها تأکید کرد و ادامه داد: فرمانداران باید به‌صورت مستمر نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌ها را رصد کرده و نیازمندی‌های موجود را از مرکز استان پیگیری کنند.

امامی یگانه با اشاره به ضرورت توجه ویژه به بازار و اقلام مورد نیاز مردم در شهرستان‌ها تصریح کرد: فرمانداران باید با نظارت مستمر بر بازار، موجودی اقلام اساسی را رصد کرده و در صورت نیاز، هماهنگی لازم برای تأمین آن از مرکز استان انجام دهند.

وی با اشاره به نزدیک‌شدن به ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، رعایت اصل بی‌طرفی را مورد تأکید قرار داد و افزود: جلب مشارکت حداکثری و ترغیب گروه‌ها و سلیقه‌های مختلف سیاسی برای حضور در این انتخابات، نقش مهمی در ایجاد شور انتخاباتی دارد.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به برگزاری رویداد گردشگری زمستانی استان طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ بهمن، خواستار مشارکت فعال شهرستان‌ها در این رویداد و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و بازی‌های بومی متناسب با آن شد.

امامی یگانه با تأکید بر حضور میدانی فرمانداران در اجرای برنامه‌ها و اقدامات شهرستانی، تصریح کرد: اقدامات انجام‌گرفته باید دارای پیوست رسانه‌ای مناسب با هدف اطلاع‌رسانی شفاف به مردم باشد.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های شهرستانی که اعتبارات آن‌ها از محل‌های مختلف، از جمله مصوبات سفر رئیس‌جمهور تأمین شده است، تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش مستمر از روند اجرای این پروژه‌ها شد.

استاندار اردبیل با بیان اهمیت محله‌محوری و جلب مشارکت گروه‌های مردمی در امر مدرسه‌سازی، بر همکاری فرمانداران با مجموعه آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی تأکید کرد.

امامی یگانه با اشاره به اعلام آمادگی تعدادی از سرمایه‌گذاران برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری - صنعتی، بیان کرد: موضوع واردات خودرو از منطقه آزاد و پلاک‌گذاری این خودروها هم پیگیری می‌شود و به دنبال تأمین زیرساخت‌های این موضوع هستیم.

گفتنی است در این نشست، فرمانداران به بیان نیازمندی‌های مرتبط با تأمین اقلام بازار، تسهیلات اشتغال و نهاده‌های دامی پرداختند و مدیران دستگاه‌های مرتبط نیز آمادگی خود را برای تسهیل امور در سطح شهرستان‌ها اعلام کردند.