فرازی: ۲۵ مسجد فاروج میزبان معتکفین هستند

حجت‌الاسلام‌ قاسم فرازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن ماه رجب و اعیاد پربرکت این ماه اظهار کرد: امسال ۲۵ مسجد در سطح شهرستان فاروج میزبان معتکفین است که از این تعداد ۷ مسجد در شهرهای فاروج و تیتکانلو و ۱۸ مسجد نیز در سطح روستاهای شهرستان است.

وی گفت: از مجموع ۷ مسجد شهری ۵ مسجد امام رضا(ع)، امام حسین(ع)، رضوی، موسی‌بن‌جعفر(ع) و مسجد جامع امام خمینی(ره) در سطح شهر فاروج و ۲ مسجد نیز در شهر تیتکانلو پذیرای معتکفین خواهر و برادر است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی فاروج افزود: از مجموع مساجد سطح شهر فاروج مسجد جامع امام خمینی(ره) ویژه برادران و به‌صورت گروه‌های پدر و پسری، مسجد امام حسین(ع) ویژه دانش‌آموزان پسر، مسجد رضوی ویژه دانش‌آموزان چهارم تا ششم ابتدایی، مسجد امام رضا(ع) ویژه دانش‌آموزان دختر و مسجد موسی‌بن‌جعفر(ع) نیز ویژه خواهران و با حضور مادران و کودکان خواهد بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرازی تصریح کرد: در روستاهای شهرستان نیز مساجد روستاهای مایوان، چری، خرق، خیرآباد، نجف‌آباد، چوکانلو، سیاه دشت، مفرنقاه و... پذیرای معتکفین خواهر و برادر خواهند بود.

وی اظهار کرد: در سال گذشته هزار و ۵۰ نفر از خواهران و برادران در نقاط مختلف شهر و روستاهای شهرستان فاروج در اعتکاف حضور داشتند.