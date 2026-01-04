در بزرگداشت منوچهر صهبایی چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین بزرگداشت و تجلیل از منوچهر صهبائی آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک تهران شامگاه شنبه ۱۳ دی در موزه موسیقی ایران برگزار شد.

رضا مهدوی پژوهشگر و کارشناس حوزه موسیقی در بخشی از این مراسم ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند فعالیت های صهبایی در عرصه موسیقی از تاثیر وی در توسعه موسیقی جدی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی سخن گفت.

حمیدرضا نمازی رئیس موزه علوم پزشکی تهران با بیان نکاتی درباره نقش موسیقی در سلامت شنیداری افراد و اینکه افراد می‌توانند در جامعه ای با موسیقی خوب به سلامت روان برسند از تلاش منوچهر صهبایی در این زمینه قدردانی کرد.

مصطفی نصیری نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در امور هنرستان ها هم درباره ویژگی های هنری منوچهر صهبایی گفت: صهبایی از نسلی است که موسیقی را صرفاً اجرا نمی‌کند، بلکه آن را می‌فهمد، تحلیل می‌کند و به‌عنوان امانتی فرهنگی به نسل‌های بعدی منتقل می‌سازد. مسیر هنری منوچهر صهبایی، نمونه‌ای روشن از پیوند آموزش اصولی در ایران با تجربه آکادمیک و حرفه‌ای در عرصه‌های بین‌المللی است؛ مسیری که در نهایت، آگاهانه به خدمت فرهنگ و موسیقی این سرزمین بازگشته است.

پخش کوتاهی از مستند منوچهر صهبایی و همچنین اجرای قطعاتی از بتهوون، موتزارت، شوپن، فرانتس لیست، بریتین و محمدتقی مسعودیه از دیگر برنامه های این مراسم بود.