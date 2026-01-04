به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با بهره‌گیری از حمایت‌های معاونت علمی و در چارچوب برنامه‌های ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، تولید کپسول نرم (Softgel) گیاهی فیتوکالم (PhytoCalm) انجام شده است.

این فرآورده بر پایه اسانس استانداردشده گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) توسط یک شرکت دانش‌بنیان که مؤسسان آن از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشکده گیاهان دارویی) هستند، فرموله شده و به‌عنوان یکی از گزینه‌های گیاهی موجود برای کاهش تنش‌های عصبی، ایجاد آرامش و کمک به مدیریت اضطراب معرفی می‌شود. اثرگذاری این محصول به ترکیبات فعال موجود در اسانس گیاه اسطوخودوس نسبت داده می‌شود که در تعدیل پاسخ‌های عصبی نقش دارند.

بر اساس نتایج بالینی به‌دست‌آمده، مصرف خوراکی این کپسول گیاهی با بهبود نسبی کیفیت خواب و کاهش نشانه‌های اضطراب همراه بوده است. استفاده از فرم کپسول نرم، به جذب بهینه‌تر ترکیبات مؤثره کمک می‌کند و این محصول را به گزینه‌ای کمکی، بدون ایجاد وابستگی دارویی، تبدیل می‌سازد.

فیتوکالم نمونه‌ای از توانمندی داخلی پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید داروهای گیاهی مبتنی بر شواهد علمی به شمار می‌رود و می‌تواند در کنار سایر روش‌های درمانی، به‌عنوان یک انتخاب طبیعی و قابل اتکا برای مدیریت استرس و اضطراب مورد توجه قرار گیرد.