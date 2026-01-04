به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، ظهر امروز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور در مراسم اعتکاف دانش‌آموزان در فاطمیه بزرگ تهران، نماز ظهر و عصر را به همراه معتکفین اقامه کرد.

کاظمی در این مراسم، اعتکاف را مجموعه‌ای کامل از فرصت‌های تربیتی، عبادی، اجتماعی و اخلاقی توصیف کرد و گفت: اعتکاف زمینه‌ساز خودشناسی، تقویت ارتباط با خدا و تمرین مهارت‌هایی چون نظم، مسئولیت‌پذیری، ایثار و همیاری است که نقش مهمی در شکل‌گیری مسیر زندگی دانش‌آموزان دارد.

وی با اشاره به مشارکت گسترده دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف امسال، افزود: نزدیک به ۵ هزار مسجد در سراسر کشور میزبان اعتکاف دانش‌آموزی بوده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در این مراسم معنوی حضور داشته باشند که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر نسل نوجوان از فعالیت‌های دینی و تربیتی است.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از مربیان، معلمان، مدیران مدارس و دستگاه‌های اجرایی دخیل در برگزاری این مراسم، برای دانش‌آموزان آرزوی توفیق، سلامتی و موفقیت کرد.