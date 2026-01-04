به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری هرمزگان و هواپیمایی اطلس با محوریت توسعه جزیره ابوموسی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی، به امضا رسید.

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در آئین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به یکی از خلأهای اساسی در توسعه جزایر راهبردی استان اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم و راهبردی در سال‌های گذشته، محدودیت در حوزه حمل‌ونقل جزایر بوده که این موضوع بر روند فعالیت، سکونت و توسعه پایدار این مناطق تأثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به تغییر رویکردها در نگاه به جزایر راهبردی افزود: امروز اجماع کاملی در سطوح مختلف مدیریتی کشور شکل گرفته است مبنی بر اینکه توسعه و سکونت‌پذیری جزایر، نه‌تنها مغایر با ملاحظات امنیت ملی نیست، بلکه در راستای تقویت جایگاه راهبردی کشور و بهره‌مندی بهتر از ظرفیت‌های سرزمینی و دریایی است.

استاندار هرمزگان با تأکید بر سیاست توسعه دریامحور تصریح کرد: این رویکرد به عنوان یکی از راهبردی‌ترین سیاست‌ها در چارچوب ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم توسعه، در دستور کار قرار دارد و امضای این تفاهم‌نامه می‌تواند نقطه آغاز یک حرکت مؤثر و ارزشمند در این مسیر باشد.

آشوری با اشاره به ظرفیت‌های جزایری همچون ابوموسی، سیری و فارور بزرگ و کوچک گفت: این جزایر علاوه بر اهمیت راهبردی، دارای ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه طبیعت‌گردی و خدمات هستند و ایجاد یک حلقه منسجم حمل‌ونقلی می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌ها در این مناطق شود.

استاندار هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از مدیران و مجموعه هواپیمایی اطلس و هلدینگ سپهر طلایی خاطرنشان کرد: تداوم حضور و تعهد این مجموعه‌ها برای خدمت‌رسانی به پهنه‌ای که از نظر امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور جایگاه ویژه‌ای دارد، قابل تقدیر است و امیدواریم این تفاهم‌نامه سرآغاز همکاری‌های گسترده‌تر و اثربخش‌تر در حوزه توسعه راهبردی استان هرمزگان باشد.