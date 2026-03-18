۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

علیرضا منصوریان:

به داشتن چنین بازیکنانی افتخار می‌کنم

سرمربی ایرانی تیم فوتبال الطلبه گفت: بازیکنانم با نهایت توان زحمت کشیدند و مطمئن بودم که می‌توانیم به بازی برگردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الطلبه و الشرطه در لیگ‌ستارگان عراق شامگاه سه‌شنبه ۲۶ اسفند به مصاف هم رفتند که این بازی در شرایطی با نتیجه تساوی پُر گل ۳ بر ۳ به پایان رسید که شاگردان علیرضا منصوریان در الطلبه ۳ بر یک از حریف خود عقب بودند اما پایان این بازی با نتیجه تساوی خاتمه یافت.

علیرضا منصوریان در رابطه با این بازی اظهار داشت: الشرطه یکی از تیم‌های خوب در عراق است و یک مربی با دانش هدایت این تیم را بر عهده دارد. از بازیکنانم بابت عملکردی که از خود به نمایش گذاشتند، تشکر می کنم.

او ادامه داد: به توانایی بازیکنانم ایمان داشتم و با گذشت زمان موفق شدیم نبض بازی را به دست بگیریم. ما دو گل از حریف عقب بودیم اما با تمرکز بالا موفق شدیم نتیجه را به تساوی بکشانیم. کسب یک امتیاز به هیچ از دو تیم در جدول کمک نکرد اما یک دربی زیبا را شاهد بودیم.

کد خبر 6778171
زینب حاجی حسینی

