منصوریان: پیروزی ارزشمندی کسب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الطلبه و الغراف در هفته بیست و نهم لیگ ستارگان عراق شامگاه شنبه ۲۹ فروردین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان علیرضا منصوریان در تیم الطلبه خاتمه یافت تا این تیم با ۲۹ بازی و کسب ۵۸ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ قرار گیرد.

علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی الطلبه در پایان این بازی اظهار داشت: با وجود سختی مسابقه، از فضای شهر ناصریه لذت بردم. تیم ما در نیمه نخست عملکرد قابل قبولی نداشت، هرچند بازی را با فشار بالا آغاز کردیم اما گل حریف برخلاف جریان بازی، کار را برای ما دشوار کرد.

وی افزود: پس از اخراج بازیکن الغراف توانستیم شرایط بازی را تغییر دهیم و در نیمه دوم نمایش بهتری ارائه کنیم. این دیدار بسیار سخت بود و به همین دلیل سیستم تیم را از یک مهاجم به دو مهاجم تغییر دادیم که این موضوع به بهبود عملکردمان کمک کرد.

سرمربی الطلبه تصریح کرد: در مجموع تیم ما عملکرد خوبی داشت و به‌ویژه بازیکنان اهل ناصریه مانند کرار محمد و همچنین سجاد محمد درون دروازه نمایش قابل قبولی ارائه کردند. الغراف تیم قابل احترامی است و کسب پیروزی مقابل این تیم در خانه‌اش اتفاق ارزشمندی برای ما محسوب می‌شود.