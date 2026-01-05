  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۹

محاصره مسیرهای امدادی نیروهای اوکراینی در دونتسک

محاصره مسیرهای امدادی نیروهای اوکراینی در دونتسک

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از پیشروی نیروهای روسیه در محور دونتسک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک افسر روس تاکید کرد که نیروهای مسلح اوکراین قدرت مانور خود را در منطقه دوبروپیلیا واقع در دونتسک از دست داده‌اند.

وی اضافه کرد که نیروهای روسیه اهداف موجود در این منطقه را از مسافت‌های دور منهدم می‌کنند. نیروهای اوکراینی تلاش دارند شبانه دست به پیشروی بزنند اما قدرت مانور ندارند. ارتش روسیه مسیرهای امدادی نیروهای اوکراینی را در مناطق جدید در دونتسک تحت محاصره خود درآورده است.

همچنین شهردار مسکو روز گذشته اعلام کرد که دست کم ۲۳ پهپاد اوکراینی که به سمت پایتخت روسیه در پرواز بودن ساقط شدند.

کد خبر 6712833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها