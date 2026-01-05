محاصره مسیرهای امدادی نیروهای اوکراینی در دونتسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک افسر روس تاکید کرد که نیروهای مسلح اوکراین قدرت مانور خود را در منطقه دوبروپیلیا واقع در دونتسک از دست داده‌اند.

وی اضافه کرد که نیروهای روسیه اهداف موجود در این منطقه را از مسافت‌های دور منهدم می‌کنند. نیروهای اوکراینی تلاش دارند شبانه دست به پیشروی بزنند اما قدرت مانور ندارند. ارتش روسیه مسیرهای امدادی نیروهای اوکراینی را در مناطق جدید در دونتسک تحت محاصره خود درآورده است.

همچنین شهردار مسکو روز گذشته اعلام کرد که دست کم ۲۳ پهپاد اوکراینی که به سمت پایتخت روسیه در پرواز بودن ساقط شدند.