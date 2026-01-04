اعتکاف ۴۰ هزار نفری در یزد؛ ۴۱۱ مسجد میزبان معتکفین هستند

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم دارالعباده یزد در آئین معنوی اعتکاف سال ۱۴۰۴ گفت: امسال شاهد حضور ۴۰ هزار و ۷۷۵ نفر در آئین اعتکاف هستیم.

وی بیان کرد: این تعداد معتکف در ۴۱۱ مسجد سراسر استان یزد خلوت گزیدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: از این تعداد ۱۵ هزار و ۵۷۱ نفر از معتکفان برادر در ۱۲۸ مسجد و ۲۵ هزار و ۲۰۴ نفر از خواهران در ۲۱۲ مسجد مستقر هستند.

صداقت تصریح کرد: بخش قابل توجهی از معتکفان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند که ۲۳ هزار و ۵۶۶ نفر هستند و در ۱۹۶ مسجد اعتکاف دانش‌آموزی دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: از میان دانش‌آموزان معتکف، ۱۰ هزار و ۵۲۹ نفر پسر و ۱۳ هزار و ۳۷ نفر نیز دانش آموزان دختر هستند.