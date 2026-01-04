به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی در راستای رسیدگی به دغدغهها و مشکلات لنجداران تنگستانی در خصوص فرآیندهای تخلیه و ترخیص بار در گمرکات با دعوت از مدیر کل استاندارد استان، بازدیدی مشترک و نشستی را در محل گمرک دلوار برگزار کردند.
فرماندار تنگستان عصر یکشنبه در این نشست با اشاره به جایگاه حیاتی بخش دلوار در اقتصاد شهرستان و استان، اظهار کرد: لنجداران و ملوانان تنگستانی، شریان حیاتی اقتصاد محلی و تأمینکننده بخش قابل توجهی از معیشت مردم این دیار هستند و هرگونه تأخیر یا اخلال در فرایند تخلیه و ترخیص بار، مستقیماً بر معیشت خانوادهها و چرخه بازار تأثیر منفی میگذارد.
وی با بیان اینکه در گمرکات تنگستان بستر و زیرساخت مناسبی جهت توقف بار و لنجها وجود ندارد، ادامه داد: با توجه به ترافیک به وجود آمده و زمان اندک سفر لنجداران، نیاز است تدابیری از سوی مدیرکل استاندارد و دیگر دستگاههای ذیربط اتخاذ شود تا در تخلیه و استاندارد سازی کالاها تسریع شود.
