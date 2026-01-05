به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی، نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی یکشنبه شب در دیدار با معتکفین دانش آموز دختر در بیرجند اظهار کرد: اعتکاف، مایه قرب الهی و فرصتی برای پالایش دلها است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به مقام والای حضرت زینب کبری (س)، گفت: زینب یعنی زینت و افتخار پدر؛ و ایشان شخصیتی است که حتی امیرالمؤمنین علیهالسلام به او افتخار میکند.
وی بیان کرد: عظمت روحی آن بانوی بزرگ در کربلا آشکار شد، آنجا که با وجود همه مصائب فرمود: «ما رأیتُ إلّا جمیلاً»، زیرا راه را گم نکرده بود و هدف الهی روشن بود.
وی با اشاره به وضعیت کنونی جهان، افزود: امروز شاهد هستیم که ستمگران، دنیاپرستان و خودپرستان چه ظلمهایی بر بشریت روا میدارند؛ بهگونهای که میلیاردها انسان از امنیت محروم شدهاند.
آیتالله عبادی با اشاره به اینکه بالاترین نعمت الهی، نعمت هدایت است، گفت: خداوند همه موجودات عالم را هدفمند آفریده و هدایت کرده است اما در این میان انسان، موجودی استثنایی است که برای عبادت و رسیدن به کمال خلق شده است.
وی با اشاره به حدیث قدسی، افزود: در حدیث قدسی آمده است که «یا ابنَ آدم، خلقتُ الأشیاءَ لک و خلقتُک لی». همه عالم برای انسان آفریده شده و انسان برای رسیدن به قرب الهی و مظهر صفات خداوند شدن خلق شده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه شناخت هدف، سختیها را آسان میکند، گفت: غم، نشانه گمکردن راه است و شادی، نوید حرکت صحیح بهسوی هدف است.
آیت الله عبادی تأکید کرد: اگر انسان بداند در مسیر درست قرار دارد، سختیها برای او قابل تحمل میشود؛ همانگونه که در کربلا، با وجود همه مصائب، حضرت زینب سلاماللهعلیها جز زیبایی ندید.
وی در پایان با توصیه به بهرهگیری معنوی از ایام اعتکاف، افزود: شما که در این ایام با ذکر الهی به آرامش قلبی رسیدهاید «ألا بذکر الله تطمئن القلوب» برای پدر و مادر، اساتید، جامعه اسلامی، نوع بشر و بهویژه نیروهای مقاومت دعا کنید.
