جدایی طلبان استقلال به بن بست خوردند/ شرط رفتن چند بازیکن مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در پایان نیمفصل نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با کسب ۲۵ امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم جدول به کار خود پایان داد. آبیپوشان همچنین در رقابتهای آسیایی نیز عملکرد قابل قبولی داشتند و موفق شدند به مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ صعود کنند. استقلال در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی نیز باید به مصاف تیم فولاد هرمزگان برود.
در شرایطی که پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال در حال حاضر برای نقل و انتقالات نیمفصل و همچنین تابستان آینده بسته است، مدیران این باشگاه در تلاش هستند با ارائه دفاعیات لازم در دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، حکم محرومیت نقل و انتقالاتی خود را لغو کنند. این موضوع باعث شده وضعیت نقل و انتقالات استقلال در هالهای از ابهام قرار بگیرد.
در این میان، برخی از بازیکنان استقلال که به دلیل نیمکتنشینی از شرایط خود در این تیم رضایت ندارند، درخواست جدایی خود را به مدیران باشگاه ارائه کردهاند. با این حال، مدیران استقلال تصمیمگیری نهایی در این خصوص را به اعلام رأی نهایی CAS موکول کردهاند.
بر اساس این گزارش، در صورتی که رأی صادره از سوی دادگاه حکمیت ورزش به سود استقلال نباشد، مدیران باشگاه بهسادگی با جدایی هیچیک از بازیکنان موافقت نخواهند کرد. با توجه به فشردگی مسابقات پیشرو و ناتوانی استقلال در جذب بازیکن جدید، آبیپوشان در ادامه فصل با چالش جدی مواجه خواهند شد.
