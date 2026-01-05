  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۶

برارزاده: زمین تصفیه‌خانه فاضلاب فریدونکنار به آبفا واگذار شد

برارزاده: زمین تصفیه‌خانه فاضلاب فریدونکنار به آبفا واگذار شد

فریدونکنار - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از واگذاری ۶.۹ هکتار زمین برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب فریدونکنار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با بیان اینکه زمین مورد نیاز تصفیه‌خانه فاضلاب فریدونکنار در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفته است، اظهار کرد: این تصفیه‌خانه با فرآیند لجن فعال از نوع هوادهی گسترده و همراه با حذف نیتروژن و فسفر اجرا خواهد شد که نقش مؤثری در حفاظت از محیط‌زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.

وی افزود: در فاز نخست این پروژه، ظرفیت تصفیه‌خانه ۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز پیش‌بینی شده و اجرای آن از طریق مناقصه به روش EPC در دستور کار قرار دارد که با بهره‌برداری از این مرحله، ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر از جمعیت شهرستان فریدونکنار تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب قرار می‌گیرند.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با اشاره به برنامه‌ریزی بلندمدت این طرح خاطرنشان کرد: ظرفیت نهایی تصفیه‌خانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز خواهد بود و در افق طرح، جمعیتی حدود ۷۶ هزار نفر از خدمات این پروژه بهره‌مند می‌شوند.

برارزاده همچنین از پیش‌بینی اجرای ۱۷۶ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سطح شهرستان فریدونکنار خبر داد و گفت: تکمیل این شبکه نقش بسزایی در ساماندهی فاضلاب شهری، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و تحقق توسعه پایدار در منطقه خواهد داشت.

کد خبر 6712818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها