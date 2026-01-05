به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با بیان اینکه زمین مورد نیاز تصفیه‌خانه فاضلاب فریدونکنار در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفته است، اظهار کرد: این تصفیه‌خانه با فرآیند لجن فعال از نوع هوادهی گسترده و همراه با حذف نیتروژن و فسفر اجرا خواهد شد که نقش مؤثری در حفاظت از محیط‌زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.

وی افزود: در فاز نخست این پروژه، ظرفیت تصفیه‌خانه ۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز پیش‌بینی شده و اجرای آن از طریق مناقصه به روش EPC در دستور کار قرار دارد که با بهره‌برداری از این مرحله، ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر از جمعیت شهرستان فریدونکنار تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب قرار می‌گیرند.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با اشاره به برنامه‌ریزی بلندمدت این طرح خاطرنشان کرد: ظرفیت نهایی تصفیه‌خانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز خواهد بود و در افق طرح، جمعیتی حدود ۷۶ هزار نفر از خدمات این پروژه بهره‌مند می‌شوند.

برارزاده همچنین از پیش‌بینی اجرای ۱۷۶ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سطح شهرستان فریدونکنار خبر داد و گفت: تکمیل این شبکه نقش بسزایی در ساماندهی فاضلاب شهری، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و تحقق توسعه پایدار در منطقه خواهد داشت.