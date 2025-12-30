برارزاده: طرح تصفیه خانه فاضلاب جویبار صاحب ردیف اعتباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح ملی و استانی اظهار کرد: با حمایت مسئولان کشوری، استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجوز ماده ۲۳ طرح فاضلاب جویبار اخذ و ردیف اعتباری آن در بودجه پیش‌بینی شد.

وی با بیان اینکه انتخاب پیمانکار این طرح در سال آینده انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۳۸۰۰ مترمکعب فاضلاب در شهر جویبار جمع‌آوری می‌شود که با اجرای این طرح، ظرفیت به ۷۹۵۰ مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به ارائه خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرهای ساری، بابل، نوشهر، چالوس، جویبار و بابلسر گفت: در برخی از این شهرها پروژه‌های ارتقای تصفیه‌خانه و توسعه شبکه فاضلاب در دست اجراست.

برارزاده ادامه داد: در سطح استان، ۱۸ شهر دارای ردیف اجرایی طرح فاضلاب در پیوست شماره یک قانون بودجه هستند و برای شهرهای قائمشهر، آمل، تنکابن، رامسر و محمودآباد نیز درگاه‌های اعتباری جدید تعریف شده که مراحل اداری آن در حال پیگیری است. همچنین برای شهرهای پل سفید، زیراب، شیرگاه و سیمرغ اخذ مجوز ماده ۲۳ در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در شهرهایی از جمله نور، رویان، فریدونکنار، بابلسر، گلوگاه، بهشهر، نکا، قائمشهر، آمل، تنکابن، بابل و ساری اقدامات اولیه شامل تعیین زمین مورد نیاز، تعریف منابع اعتباری و برنامه‌ریزی برای ارتقای تصفیه‌خانه‌ها در حال انجام است. به گفته وی، عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب گلوگاه با ظرفیت ۶۹۰۰ مترمکعب در روز و پوشش جمعیتی بیش از ۳۶ هزار نفر آغاز شده است.

همچنین علی‌اکبر عباسی، نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ساحلی بودن شهر جویبار گفت: اجرای طرح‌های فاضلاب در این شهر برای حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت عمومی ضروری است و خوشبختانه پس از سال‌ها، این پروژه موفق به دریافت ردیف اعتباری شد.

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بیش از ۷۰۸ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۲۳ برای اجرای طرح فاضلاب جویبار در یک دوره پنج‌ساله پیش‌بینی شده است.