احمدعلی مقدم، به مناسبت سالروز فاجعه هفتم تیر ۱۳۶۰ در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران شهیدش، این حادثه را تنها یک واقعه تاریخی ندانست و اظهار کرد: هفتم تیرماه یادآور یکی از تلخ‌ترین و در عین حال ماندگارترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ روزی که دشمنان انقلاب با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی جمعی از برجسته‌ترین فرزندان این مرز و بوم را به شهادت رساندند و در رأس آنان عالم فرزانه متفکر بزرگ و مدیر انقلابی شهید مظلوم آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی قرار داشت.

وی افزود: هفتم تیر نماد مظلومیت حق در برابر باطل، ایستادگی در مسیر آرمان‌های الهی و تجلی استقامت انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌ها است.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب گمان می‌کردند با حذف فیزیکی شهید بهشتی و یاران وفادارش مسیر انقلاب اسلامی متوقف خواهد شد ،اما خون پاک آنان نه‌تنها نهال انقلاب را آبیاری کرد، بلکه بر استحکام، اقتدار و ماندگاری نظام اسلامی افزود.

مقدم، تصریح کرد: هفتم تیر در حقیقت تکرار دوباره عاشورا در کالبد تاریخ معاصر ایران بود؛ حادثه‌ای که نشان داد راه خدمت، اخلاص و مجاهدت هرگز با شهادت پایان نمی‌یابد بلکه به حیات جاودانه و اثرگذاری عمیق‌تر منتهی می‌شود.

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به جایگاه ممتاز شهید بهشتی در شکل‌گیری مبانی فکری و حقوقی جمهوری اسلامی تصریح کرد: شهید بهشتی شخصیتی جامع، اندیشمندی ژرف‌نگر و معمار بسیاری از بنیان‌های فکری، حقوقی و قضایی نظام جمهوری اسلامی بود که عمر خود را در راه تبیین اسلام ناب محمدی(ص)، دفاع از ولایت و خدمت صادقانه به مردم سپری کرد.

وی گفت: شهید بهشتی به معنای واقعی کلمه پایه‌گذار قضای اسلامی بود و با تسلط بر مبانی فقهی و شناخت عمیق از مقتضیات زمان ساختار قضایی کشور را از بند الگوهای طاغوتی رهایی بخشید و بر مدار عدل علوی بازسازی کرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: شهید بهشتی باور داشت که قضاوت در اسلام صرفا یک مسئولیت اداری نیست، بلکه سنگری برای احقاق حق مظلوم، مقابله با ظلم و اجرای حدود الهی است.

مقدم، افزود: میراث ارزشمند آن شهید والامقام امروز نیز زیربنای مستحکم نظام قضایی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و خون شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام راحل(ره)، ساختار انقلاب و نظام قضایی را در برابر توطئه‌ها بیمه کرد.

وی با تأکید بر مظلومیت تاریخی شهید بهشتی گفت: آنچه پیش از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی قلب امام راحل(ره) را به درد آورد ترور شخصیت این شهید بزرگوار توسط جریان‌های التقاطی و نفاق بود؛ اما شهید بهشتی در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه، تهمت‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها با صبر، بصیرت و متانتی مثال‌زدنی ایستادگی کرد تا مبادا وحدت جامعه اسلامی دچار آسیب شود.

مقدم، افزود: شهادت او غبار مظلومیت را از چهره حقیقت کنار زد و اثبات کرد که حقانیت حتی اگر مدتی در میان تزویر و اتهام پنهان بماند سرانجام آشکار خواهد شد.

این کارشناس سیاسی همچنین با اشاره به ابعاد تشکیلاتی و مدیریتی شخصیت شهید بهشتی خاطرنشان کرد: حزب موتلفه اسلامی به عنوان تشکیلاتی ریشه‌دار در خط ولایت، شهید بهشتی را الگوی تراز اول کار جمعی، انضباط تشکیلاتی، کادرسازی و تربیت نیروهای مؤمن، کارآمد و متخصص می‌داند؛ زیرا ایشان به ما آموخت که برای تحقق آرمان‌های بلند الهی صرف شعار کافی نیست، بلکه باید با سازماندهی صحیح تربیت نیروی انسانی مؤمن و حضور منسجم در میدان از انقلاب و دستاوردهای آن صیانت کرد.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان اضافه کرد: شهید بهشتی یک فرد نبود بلکه به تعبیر امام راحل(ره)، یک ملت برای ملت ما بود و فقدان چنین شخصیت عظیمی بی‌تردید سنگین و جانکاه بود، اما همان خون‌های مطهر موجب شد نسل‌های تازه‌ای از نیروهای انقلابی، مؤمن و بصیر در مسیر انقلاب تربیت شوند و نهضت اسلامی در مسیری بی‌بازگشت از عزت، استقلال، عدالت و معنویت تداوم یابد.

مقدم، با تأکید بر اینکه هفتم تیرماه روز تجدید عهد با ولایت، امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است اظهار داشت: امروز اگر ایران اسلامی در اوج اقتدار، ثبات و عزت قرار دارد این اقتدار مرهون از خودگذشتگی ستاره‌های درخشانی همچون شهید بهشتی و یاران باوفای او است که با نثار خون خود ریشه‌های این انقلاب را در خاک پاک ایران اسلامی تثبیت کردند.

وی اظهار داشت: امروز ما در سالروز این حادثه جانسوز ضمن گرامیداشت یاد و نام آن شهیدان والامقام با آرمان‌های بلند امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید پیمان می‌کنیم و از خداوند متعال توفیق ادامه راه آنان را در مسیر عزت، استقلال، عدالت و معنویت مسئلت داریم.