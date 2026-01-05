سیدجلال معصومی داور افغانستانی برنامه «محفل ستارهها»، درباره این برنامه که از شبکه پویا و شبکه سه سیما پخش میشود به خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه «محفل ستارهها» برگرفته از همان برنامه «محفل» اصلی است که اینجا بیشتر استعدادهای کودکان و نوجوانان را مشاهده میکنیم و برای من نوعی شگفتی بود که دیدم این کودکان در سنین پایین چقدر به قرآن علاقه دارند، چه محفوظات قرآنی دارند و چقدر زیبا تلاوت میکنند.
وی ادامه داد: ما در «محفل ستارهها» در مقاطع و رشتههای مختلف، سوژههای بسیار نابی داشتیم؛ سوژههایی که نهتنها برای ایرانیان، بلکه برای تمام جهان جالب توجه است، چراکه برخی از این عزیزان چهرههای بینالمللی هستند.
معصومی با اشاره به نوجوانانی که در «محفل» دیده شدند، اظهار کرد: برخی از کودکان و نوجوانان مثل صالح مهدیزاده به عنوان قاری در برنامه «محفل» حضور یافتند و اکنون در کشورهای مختلف مشغول اجرای برنامه هستند. همه اینها تأثیر برنامه «محفل» است و ما شاهد حضور چنین استعدادهایی در «محفل ستارهها» هستیم.
وی درباره بازخوردهای بینالمللی برنامه بیان کرد: در برخی از کشورهای اروپایی بازخوردها عالی است. آنچه فصل سوم «محفل» را ناب و در سراسر جهان شاخص کرد، این بود که صرفاً به قرآن محدود نبود و «نشید» یا سرودهای عربی و حتی اجرا به زبانهای مختلف نیز در آن گنجانده شده است. این امر باعث شد مخاطبان بیشتری در جهان، برنامه را ببینند. در سفرهایم به نقاط مختلف از جمله آلمان، فرانسه، کشورهای آفریقایی و حتی شهرهای داخل انگلستان، بسیاری اشاره میکردند که برنامه زیبای ما را دیدهاند و از آن لذت میبرند. برخی حتی میگفتند با وجود عدم آشنایی با زبان فارسی، از ساختار و برنامهریزی دقیق آن لذت بردهاند.
معصومی که به چند زبان مسلط است با اشاره به گسترش برنامه در فضای مجازی به زبانهای مختلف گفت: «محفل» به دلیل تنوع موضوعی، بسیار در فضای مجازی دیده شد. برنامههای من در اروپا، آمریکا و کانادا نیز به دیدهشدن بیشتر «محفل» در آن مناطق کمک کرد.
وی در پایان بیان کرد: به نظرم پیش از این آنچنان که باید به قرآن اهتمام نداشتیم؛ اما با آمدن «محفل»، عزت و مقام قرآن بیشتر نمایان شد. از طریق قرآنخوانی، نقل داستانهای قرآنی و تلاوتهای زیبا، این اتفاق افتاد. حتی حافظانی داشتیم که آیات را از آخر به اول میخواندند، چیزی که من شخصاً تا آن زمان ندیده بودم. در اروپا بسیاری هم از دیدن این برنامه متعجب بودند، چراکه پیش از این تصور میکردند شیعیان چندان قرآن نمیخوانند یا حتی قرآن متفاوتی دارند! با پخش «محفل»، این تصور به کلی تغییر کرد.
