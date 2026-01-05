به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، از احصای اراضی متعلق به دولت که به‌عنوان باقیمانده در محدوده اراضی دولتی در منطقه ۲۲ قرار داشت و همچنین اخذ سند تک‌برگ این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

وی با اشاره به مبانی قانونی این اقدام افزود: به استناد ماده ۱۳ قانون زمین‌شهری، تشخیص عمران و احیا و همچنین تعیین زمین‌های دایر و تمیز بایر از موات بر عهده وزارت راه و شهرسازی است؛ ازاین‌رو، مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی (وقت) مصوب ۲/۵/۱۳۶۷، آرای کمیسیون ماده ۱۲ در دبیرخانه اداره کل و طی یک فرایند زمانی مشخص صادر می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: به‌منظور تعیین تکلیف آرای صادره در اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۲ که در سنوات گذشته برای آنها رأی موات صادر شده بود، مقرر شد این موضوع از طریق انعقاد قرارداد با کارگزاران و انجام پرونده‌خوانی پیگیری و به سرانجام برسد.

خالقی یادآور شد: در ادامه این بررسی‌ها و با تدقیق در پرونده‌های سنواتی مربوط به آرای موات، اراضی‌ای که به‌عنوان باقیمانده در محدوده اراضی دولتی در منطقه ۲۲ قرار داشت، احصا شده و در نهایت، این موارد برای صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده‌های ارسالی برای اعلام نظر و صدور رأی کمیسیون ماده ۱۲، بادقت تمام نظر و با استناد به نقشه‌ها، عکس‌های هوایی و بازدیدهای میدانی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی می‌شود تا پاسخگویی به شهروندان به‌صورت دقیق و به‌موقع انجام گیرد.