زلزله رازقان در استان مرکزی خسارتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۶ و ۵۶ دقیقه صبح امروز (دوشنبه) شهر رازقان زرندیه از توابع استان مرکزی را تحت تأثیر قرار داد.
این زمینلرزه در مناطق اطراف نیز احساس شد و باعث نگرانی برخی شهروندان شد.
بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است، موقعیت مکانی زمینلرزه در محدوده رازقان بوده و شدت آن در حدی گزارش شده که خسارات جدی به دنبال نداشته است.
تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات مالی ناشی از این زمینلرزه از سوی مراجع رسمی اعلام نشده و بررسیهای تکمیلی توسط دستگاههای امدادی و مسئولان محلی ادامه دارد.
