کنسرسیوم مهارت «اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی» در خوزستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه تشکیل نخستین کنسرسیوم مهارت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی کشور، پیش از ظهر امروز دوشنبه با امضای جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و رئیس کنسرسیوم مهارت استان، شهرام ملایی‌هزاروندی مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان، سید یحیی میرزایی رئیس پارک علم و فناوری خوزستان، مهدی شه‌نظری مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و علی حیدری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خوزستان منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، توسعه زیرساخت‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، توسعه فناوری‌های راهبردی و ارتقای تاب‌آوری دیجیتال، تربیت نیروی انسانی و مهارت‌آموزی فناوری‌محور، ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی فناورانه، توسعه بازار و ارتباط مؤثر با صنعت، مادران خدمات فاوا و همچنین گسترش همکاری‌های ملی و بین‌المللی از جمله اهداف اصلی تشکیل کنسرسیوم است.