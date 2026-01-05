به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبدا، مرجانه فرازستانیان فوق‌تخصص آنکولوژی زنان گفت: غربالگری سرطان، یکی از رایج‌ترین و مؤثرترین روش‌های تشخیص زودهنگام بیماری است و بانوان با انجام به‌موقع غربالگری‌ها، علاوه بر ارتقای سطح سلامت جسمی، می‌توانند از باروری مطلوب و تولد فرزندان سالم نیز بهره‌مند شوند.

این فوق‌تخصص آنکولوژی زنان با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی بانوان نسبت به علائم هشداردهنده افزود: آشنایی با نشانه‌ها و بیماری‌های شایع زنان نقش مهمی در حفظ سلامت دارد تا در صورت مشاهده علائم مشکوک، مراجعه به پزشک متخصص در زمان مناسب انجام شود. همچنین انجام برخی غربالگری‌ها حتی در افراد بدون علامت نیز ضروری است.

فرازستانیان با تأکید بر اهمیت غربالگری سرطان پستان تصریح کرد: خانم‌های بالای ۴۰ سال باید هر سال یا هر دو سال یک‌بار ماموگرافی به‌عنوان دقیق‌ترین روش غربالگری پستان را انجام دهند و در صورت نیاز، سونوگرافی پستان نیز توصیه می‌شود. هرگونه تغییر در شکل یا رنگ پستان، تغییر نوک پستان، تغییرات پوستی و یا لمس توده در پستان یا زیر بغل، نیازمند مراجعه فوری به پزشک متخصص برای بررسی‌های دقیق‌تر است.

وی در ادامه با اشاره به غربالگری سرطان رحم گفت: برای تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم، انجام آزمایش‌های پاپ اسمیر و HPV ضروری است. افرادی که دچار علائمی مانند خونریزی‌های غیرطبیعی یا ترشحات خارج از زمان طبیعی هستند، باید در اسرع وقت به متخصص زنان مراجعه و تحت درمان قرار گیرند.

این فوق تخصص آنکولوژی زنان همچنین خاطرنشان کرد: دردهای لگنی نباید نادیده گرفته شوند و انجام غربالگری سرطان دهانه رحم به‌صورت منظم توصیه می‌شود. علاوه بر این، واکسیناسیون HPV برای افراد زیر ۲۶ سال در کنار سایر اقدامات غربالگری، نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دهانه رحم دارد.

فرازستانیان در خصوص سرطان تخمدان نیز گفت: از آنجا که علائم این سرطان اغلب غیراختصاصی است، توصیه می‌شود بانوانی که به‌طور طولانی‌مدت دچار علائمی مانند دردهای لگنی و شکمی، بی‌اشتهایی، تهوع و سیری زودرس می‌شوند و با درمان‌های اولیه گوارشی بهبود نمی‌یابند، حتماً به متخصص زنان مراجعه کنند.

وی در پایان تأکید کرد: در صورت تشخیص سرطان‌ها و بیماری‌های زنان در مراحل اولیه، درمان مؤثرتر خواهد بود و بیماران می‌توانند در ادامه زندگی خود، از کیفیت مناسب زندگی و باروری مطلوب برخوردار باشند.