علی اصغر باقرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دلایل مخالفت خود با این لایحه را تشریح کرد و با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه سال آینده عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور پیش‌بینی نشده است، گفت: این روند نه‌تنها پاسخگوی نیاز شاغلان، کارگران و بازنشستگان نیست، بلکه می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند.

نماینده بابلسر و فریدون‌کنار همچنین به نبود شفافیت کافی در برخی بخش‌های بودجه اشاره کرد و افزود: در حوزه‌هایی مانند برآورد صادرات نفت و منابع ارزی، ابهامات جدی وجود دارد که می‌تواند تحقق‌پذیری بودجه را با چالش مواجه کند.

باقرزاده کم‌توجهی به مسائل معیشتی و بنیه دفاعی نیروهای مسلح را از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ دانست و تصریح کرد: در شرایط حساس منطقه‌ای، انتظار می‌رفت نگاه دقیق‌تری به این حوزه‌ها صورت گیرد.

وی در ادامه با انتقاد از نادیده گرفتن قانون جوانی جمعیت در احکام بودجه، تأکید کرد: بی‌توجهی به این قانون، پیامدهای اجتماعی و جمعیتی جبران‌ناپذیری در سال‌های آینده خواهد داشت.

این عضو کمیسیون تلفیق، پرداخت یارانه یک‌میلیون‌تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: این سیاست در عمل منجر به برداشت چندبرابری از جیب مردم خواهد شد و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی، آثار تورمی شدیدی را در سال ۱۴۰۵ به دنبال دارد؛ موضوعی که لازم دیدم به‌عنوان تذکری برای ثبت در تاریخ نسبت به آن هشدار بدهم.

نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح جدی ساختار بودجه و توجه واقعی به معیشت مردم، شرط اصلی عبور کشور از مشکلات اقتصادی است.