نامزدی ۴۴ نفر برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق؛ «آمیدی» کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که تاکنون ۴۴ نفر برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق نامزد شده‌اند.

وی افزود: امروز آخرین مهلت ثبت نام است.

این درحالی است که اتحادیه میهنی کردستان، امروز دوشنبه نزار آمیدی، وزیر محیط زیست سابق عراق را به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد.

کاروان کزنیی سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان گفت که اتحادیه تصمیم گرفته است نزار آمیدی را نامزد منصب ریاست جمهوری عراق کند.

وی افزود که آمیدی تنها نامزد اتحادیه میهنی است.

از سوی دیگر، حزب دموکرات نیز فواد حسین را برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق معرفی کرده است.

نامزد اتحادیه میهنی کیست؟

نزار محمد سعید آمیدی، وزیر محیط زیست در دولت کنونی عراق بود که در سال ۲۰۲۴ استعفا داد. وی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در این منصب بود تا اینکه به دلیل فعالیت حزبی و سیاسی از منصب خود استعفا داد و هلو العسکری جای او را گرفت.

او پیشتر در زمان ریاست جمهوری فؤاد معصوم، برهم صالح و کمی از زمانی ریاست جمهوری عبداللطیف رشید، مدیر دفتر رئیس جمهور بود.

آمیدی فعالیت‌های بسیاری در حوزه محیط زیست و کاهش آلودگی داشته و از شخصیت‌های سیاسی برجسته عراق به شمار می‌رود.