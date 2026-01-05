به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی درباره آخرین وضعیت نقل و انتقالات زمستانی پرسپولیس گفت: از کادر فنی درخواست کردیم به‌صورت مکتوب اعلام کند چه بازیکنانی را نمی‌خواهد. آقای احمدزاده در این مسیر کاملاً لطف کرد، همکاری داشت و بدون دریافت پول از باشگاه جدا شد.

او در ادامه درباره وضعیت سرژ اوریه، مدافع راست پرسپولیس افزود: نکاتی درباره اوریه وجود دارد و شاید تصمیم بگیریم از راه‌های دیگری وارد این پرونده شویم. با این حال دوست داریم تعامل داشته باشیم. موضوعی که برای ما از ابتدای فصل سؤال‌برانگیز بود، کتمان بیماری اوست؛ چرا که در قرارداد به‌صراحت ذکر شده بود اگر بازیکن بیماری خاصی دارد، باید آن را اعلام کند.

عضو هیئت‌مدیره پرسپولیس با اشاره به جذب بازیکن ازبکستانی این تیم گفت: سرگیف مرد سال فوتبال ازبکستان و آقای گل لیگ این کشور شده و امیدواریم بتواند در پرسپولیس هم بدرخشد.

حدادی سپس به مذاکرات باشگاه برای تقویت پست دفاع راست پرداخت و افزود: در پست دفاع راست با علیجانوف وارد مذاکره شدیم. باشگاه پاختاکور ابتدا رقم ۸۰۰ هزار دلار برای رضایت‌نامه اعلام کرد و ما پیشنهاد ۴۰۰ هزار دلاری دادیم که در نهایت مذاکرات به عددی بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار دلار رسید. همچنین از باشگاه مجوز گرفتیم تا قرارداد یک فصل و نیمه به همراه آپشن تمدید برای یک فصل دیگر منعقد شود.

او با اشاره به بروز تردید در این انتقال گفت: متأسفانه برای جذب علیجانوف، مدیران پاختاکور دچار تردید شدند. برخی افراد که صرفاً ایرانی هستند، با سوءاستفاده از عکس‌های قدیمی و اتفاقات امروزی باعث تزلزل در تصمیم این باشگاه شدند. قرار شد تا پایان امشب تصمیم نهایی گرفته شود.

حدادی در ادامه تأکید کرد: از همین لحظه، فرآیند بررسی گزینه‌های جایگزین در دفاع راست را آغاز کرده‌ایم تا با توجه به محدودیت‌ها، بتوانیم بازیکنان مدنظر را هرچه زودتر به اردوی قطر اضافه کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اعزام نمایندگان باشگاه برای نهایی‌کردن قراردادها گفت: آقایان خلیلی و حسینی دو روز است به قطر رفته‌اند تا به‌صورت مستقیم و بدون واسطه قراردادها را نهایی کنند. اگر بنا بود واسطه‌ای در میان باشد، چیزی بین ۴۰ تا ۷۰ هزار دلار هزینه بیشتری به باشگاه تحمیل می‌شد که ترجیح دادیم این مسیر را نرویم. می‌خواهیم تمام خواسته‌های اوسمار ویه را را بدهیم

وی در ادامه یادآور شد: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه باشگاه هنگام خصوصی سازی بود که چند ماه پیش داده شد. این پول هم کاملاً بابت بدهی‌های گذشته مثل مالیات ۲۵ سال گذشته و غیره خرج شده است. من با بانک‌های کنسرسیوم گفتگو کردیم.

حدادی درباره جذب دفاع دیگر تاکید کرد: به شمس آذر نامه زدیم که معامله گری را می‌خواهیم و منتظر پاسخ آنها هستیم! جوان‌های خودمان را طبق یک سیاست می‌خواهیم و باید طوری بروند که باز هم در اختیار پرسپولیس باشد.

مدیرعامل پرسپولیس درباره غیبت یاسین سلمانی در اردوی قطر تصریح کرد: با او شدیدترین برخورد انضباطی را خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اوسمار با جدایی محمدحسین صادقی مخالفت کرده است. خودم هم حس می‌کنم امیرحسین محمودی اگر بداند پیراهن چه تیمی را پوشیده است یکی از پدیده‌ها خواهد بود.