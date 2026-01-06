کولیوند: اطفای حریق یک شرکت لبنیاتی در مازندران خسارت جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال احمر استان تهران به مناسبت ولادت با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز مددکار برگزار شد.

در این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات داوطلبان، امدادگران و مددکاران جمعیت هلال احمر استان تهران که نقش مؤثری در ارائه خدمات انسان‌دوستانه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایفا می‌کنند، قدردانی به عمل آمد.

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، با تأکید بر نقش بی‌بدیل داوطلبان در تداوم حیات این نهاد انسان‌دوستانه، گفت: سرمایه واقعی هلال‌احمر داوطلبانی هستند که با ایمان، عشق به خدمت و حس مسئولیت اجتماعی، در سخت‌ترین روزها بیش از هر کس دیگر به میدان می‌آیند و پویایی و گویایی این جمعیت را تضمین می‌کنند.

وی با اشاره به تنوع هویتی داوطلبان افزود: در میان داوطلبان هلال‌احمر از روستاییان تا پیروان ادیان و مذاهب مختلف حضور دارند. هلال‌احمر صرفاً یک سازمان نیست؛ بلکه هویتی انسانی است که خدمت را بر پایه ارزش‌های دینی، اخلاقی، احکام شرعی و سیره بزرگان بنا نهاده است.

کولیوند حضور داوطلبان در صف اول فعالیت‌های اجتماعی را مثال‌زدنی دانست و تصریح کرد: داوطلبان در همه عرصه‌ها امدادرسانی و ایجاد آرامش اجتماعی تا هم‌افزایی و کمک در شرایط ویژه نقشی مؤثر دارند. داوطلب بودن یک انتخاب آگاهانه و دلی است؛ همان‌گونه که آئین‌ها و مناسک دینی با عشق و اختیار مردم برپا می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه مسیر داوطلبی دشوار اما شریف است، خاطرنشان کرد: وقتی در غم و رنج دیگران شریک می‌شویم، از رنج آنان می‌کاهیم و این خصلت، خدمتی ماندگار می‌آفریند.

وی با قدردانی از حضور نوجوانان و جوانان در جمع داوطلبان گفت: آینده هلال‌احمر با وجود شما روشن است. امروز بیش از هر زمان به جوانان متعهد، متخصص، باایمان و با غیرت نیاز داریم؛ نسل‌هایی که مدیران فردای کشور خواهند بود و جای ما را پر خواهند کرد.

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در رابطه با اطفای حریق آتش‌سوزی شرکت کاله در چمستان استان مازندران، از حضور حدود ۸۰ نفر از داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در این عملیات خبر داد و گفت: این عملیات بدون وارد شدن هیچ‌گونه خسارت و بدون مصدومیت به پایان رسید که این موضوع، بیانگر شجاعت، آمادگی و روحیه ایثارگری داوطلبان است.

وی افزود: وجود چنین داوطلبانی مایه افتخار جمعیت هلال‌احمر و سرمایه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت و بحرانی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، در رابطه با اطفای حریق آتش‌سوزی یک شرکت لبنیاتی در چمستان استان مازندران، از حضور حدود ۸۰ نفر از داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در این عملیات خبر داد و گفت: این عملیات بدون وارد شدن هیچ‌گونه خسارت و بدون مصدومیت به پایان رسید که این موضوع، بیانگر شجاعت، آمادگی و روحیه ایثارگری داوطلبان است.

وی افزود: وجود چنین داوطلبانی مایه افتخار جمعیت هلال‌احمر و سرمایه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت و بحرانی است.

در ادامه مراسم نکوداشت از کتاب «امداد تا ملکوت» که روایت امدادرسانی عاشقانه داوطلبان جمعیت هلال احمر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی است رونمایی شد.