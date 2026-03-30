به گزارش خبرگزاری مهر ، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر، با اشاره به نقشآفرینی نوجوانان در فرایند تخلیه و جابهجایی اقلام غذایی اظهار کرد: آنچه امروز در میدانهای خدمترسانی شاهد هستیم، صرفاً یک همکاری ساده نیست؛ بلکه جلوهای از بلوغ اجتماعی و احساس مسئولیت در نسلی است که با روحیهای جهادی، آماده حضور در حساسترین صحنههاست.
وی افزود: نوجوانان داوطلب، با حضور مؤثر خود در پشتیبانی عملیاتها، نهتنها به تسریع روند امدادرسانی کمک کردند، بلکه روح تازهای از امید، انگیزه و همبستگی را در بدنه خدمترسانی کشور جاری ساختند. این حرکت، پیام روشنی از پویایی و آمادگی جوانان این سرزمین برای ایفای نقشهای بزرگ در آینده دارد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اهمیت تربیت نسل جوان در عرصههای امدادی و بشردوستانه تصریح کرد: سرمایهگذاری بر آموزش و توانمندسازی نوجوانان و جوانان، تضمینکننده استمرار مسیر خدمت و تقویت زیرساختهای انسانی در مواجهه با بحرانها است. امروز این نوجوانان، فردا فرماندهان میدانهای امداد و خدمت خواهند بود.
کولیوند خاطرنشان کرد: این جلوههای ایثار و همت، نماد عزت و اقتدار ملی است؛ نسلی که از امروز در کنار مردم میایستد، در آینده نیز پرچمدار امنیت، آرامش و پیشرفت کشور خواهد بود.
