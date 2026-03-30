۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

حضور پرشور نوجوانان داوطلب در خدمت‌رسانی به مردم 

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تمجید از حضور پرشور نوجوانان داوطلب در پشتیبانی عملیات‌های امدادی، این حضور را نشانه‌ای روشن از آمادگی نسل آینده برای صیانت از کرامت انسانی و اقتدار ملی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به نقش‌آفرینی نوجوانان در فرایند تخلیه و جابه‌جایی اقلام غذایی اظهار کرد: آنچه امروز در میدان‌های خدمت‌رسانی شاهد هستیم، صرفاً یک همکاری ساده نیست؛ بلکه جلوه‌ای از بلوغ اجتماعی و احساس مسئولیت در نسلی است که با روحیه‌ای جهادی، آماده حضور در حساس‌ترین صحنه‌هاست.

وی افزود: نوجوانان داوطلب، با حضور مؤثر خود در پشتیبانی عملیات‌ها، نه‌تنها به تسریع روند امدادرسانی کمک کردند، بلکه روح تازه‌ای از امید، انگیزه و همبستگی را در بدنه خدمت‌رسانی کشور جاری ساختند. این حرکت، پیام روشنی از پویایی و آمادگی جوانان این سرزمین برای ایفای نقش‌های بزرگ در آینده دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اهمیت تربیت نسل جوان در عرصه‌های امدادی و بشردوستانه تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بر آموزش و توانمندسازی نوجوانان و جوانان، تضمین‌کننده استمرار مسیر خدمت و تقویت زیرساخت‌های انسانی در مواجهه با بحران‌ها است. امروز این نوجوانان، فردا فرماندهان میدان‌های امداد و خدمت خواهند بود.

کولیوند خاطرنشان کرد: این جلوه‌های ایثار و همت، نماد عزت و اقتدار ملی است؛ نسلی که از امروز در کنار مردم می‌ایستد، در آینده نیز پرچم‌دار امنیت، آرامش و پیشرفت کشور خواهد بود.

