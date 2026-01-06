داداشی: جو خراسان شمالی تا پایان هفته نسبتاً پایدار خواهد بود

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی تا پایان هفته جو خراسان شمالی در ساعات صبح نسبتاً پایدار خواهد بود و پدیده غبار صبحگاهی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی سه‌شنبه و چهارشنبه آسمان در اغلب ساعات صاف خواهد بود، پنج‌شنبه از بعدازظهر تا اواسط شب افزایش موقت ابر پیش‌بینی می‌شود و برای جمعه از شب نیز افزایش ابر انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: شنبه با عبور موج کوتاه ناپایداری، در برخی مناطق بویژه ارتفاعات، بارش پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

داداشی در خصوص وزش باد گفت: شدت وزش باد از اوایل صبح جمعه تا شنبه شب نسبتاً شدید خواهد بود و در مناطق نیمه شمالی استان، به ویژه غرب و شمال غرب، گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: از نظر دمایی، تا پایان هفته افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود، هرچند هوای سرد شبانه همچنان در خراسان شمالی ماندگار خواهد بود.