کلید موفقیت تیم فوتبال امید ایران در آسیا/ شانس قهرمانی تیم بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت مهاجرانی درباره ارزیابیاش از وضعیت تیم فوتبال امید در آستانه جام ملتهای آسیا، اظهار داشت: در ابتدا سلام گرم خود را به خانواده بزرگ تیم امید میرسانم. به اعتقاد من، این تیم تمام فاکتورهای لازم را برای قهرمانی دارد. اگر این باور در مجموعه شکل بگیرد، موفقیت تیم امید میتواند به یک نقطه عطف مهم در فوتبال کشورمان تبدیل شود.
وی افزود: خودباوری کلید اصلی موفقیت است. باید به تواناییهای خودمان ایمان داشته باشیم. همه با هم و برای یک هدف مشخص حرکت میکنیم و همین همدلی میتواند ما را به قله برساند.
سرمربی اسبق تیم امید خاطرنشان کرد: میخواهم بگویم روانخواه، تیم شما تنها تیمی است که میتواند تاکتیک گروهی را به تاکتیک تیمی تبدیل و بازی پرفشار را به یک فوتبال کاملاً تاکتیکی تبدیل کند. این ویژگی بسیار ارزشمند است و نشان از دانش کار فنی و تفکر درست آنها دارد.
مهاجرانی تاکید کرد: روانخواه بازیکنانی در اختیار دارد که بهخوبی از توپ استفاده میکنند و از قدرت تصمیمگیری بالایی برخوردار هستند. این ویژگیها باعث میشود تیم امید شانس واقعی قهرمانی داشته باشد، به شرط آنکه خودش را باور کند.
وی ادامه داد: اگر این باور شکل بگیرد، آنوقت میتوانیم تمام تواناییها، عظمت و بزرگی تیم و کشورمان را در زمین مسابقه به نمایش بگذاریم. امید روانخواه یک مربی تأثیرگذار است که در این مدت توانمندی خودش را نشان داده است. برای او، مجموعه تیم امید و همکارانشان، آرزوی موفقیت دارم.
نظر شما