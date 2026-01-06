  1. استانها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد استان قزوین شد

قزوین- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در اختتامیه هشتمین دوسالانه خوشنویسی وارد قزوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف حضور در برنامه‌های فرهنگی و هنری، وارد استان قزوین شد و در بدو ورود مورد استقبال محمد نوذری، استاندار قزوین، قرار گرفت.

دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین از جمله برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است. حضور در هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران و افتتاح نمایشگاه این رویداد هنری با هدف پاسداشت هنر متعالی خوشنویسی و تجلیل از هنرمندان برگزیده، از دیگر برنامه‌های سفر صالحی به استان قزوین اعلام شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در جریان این سفر از نمایشگاه آثار خوشنویسان حاضر در هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران که در مجموعه تاریخی دولت‌خانه صفوی برپا شده است، بازدید خواهد کرد.

