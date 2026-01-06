وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف حضور در برنامههای فرهنگی و هنری، وارد استان قزوین شد و در بدو ورود مورد استقبال محمد نوذری، استاندار قزوین، قرار گرفت.
دیدار با نماینده ولیفقیه در استان قزوین از جمله برنامههای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است. حضور در هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران و افتتاح نمایشگاه این رویداد هنری با هدف پاسداشت هنر متعالی خوشنویسی و تجلیل از هنرمندان برگزیده، از دیگر برنامههای سفر صالحی به استان قزوین اعلام شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در جریان این سفر از نمایشگاه آثار خوشنویسان حاضر در هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران که در مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی برپا شده است، بازدید خواهد کرد.
نظر شما