استاندار قزوین: خوشنویسی تجلی روح و هویت فرهنگی ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر محمد نوذری سه‌شنبه شب در اختتامیه هشتمین دوسالانه خوشنویسی با اشاره به اهمیت فرهنگ و هنر در تاریخ ایران، گفت: تاریخ چند هزار ساله ما سرشار از فراز و فرود است، اما فرهنگ و اندیشه ایرانی همیشه اثرگذار بوده و هیچ نیروی خارجی نتوانسته آن را از بین ببرد.



نوذری با بیان اینکه دو عصاره اصلی فرهنگ ایرانی عشق و اندیشه انسانی است، افزود: حتی اقوام فاتحی همچون مغول که از جمله ترسناک‌ترین مهاجمان تاریخ ایران بودند، تحت تأثیر فرهنگ و اندیشه ایرانی قرار گرفتند. این نشان‌دهنده غنای فرهنگی و قدرت اثرگذاری تمدن ایرانی است.



وی ادامه داد: هنر خوشنویسی تنها آراستن کلمات نیست؛ بلکه تجلی روح، اندیشه و هویت ایرانی است. گاهی یک خط کوچک پیام بزرگی به تاریخ منتقل می‌کند و پلی است میان زیبایی و معنای انسانی. خوشنویسی امروز بیش از هر زمان دیگر، به ویژه برای نسل جوان، هویت فرهنگی و ملی ما را نمایان می‌سازد.

استاندار قزوین با اشاره به پیشینه فرهنگی استان گفت: قزوین پایتخت خوشنویسی ایران است و آثار تاریخی آن نقش بسزایی در هنر و فرهنگ کشور داشته است. این استان بیش از ۱۱ درصد آثار تاریخی ثبت‌شده کشور را در خود جای داده و بزرگان هنر، ادب و علم از جمله حسن صبا، عبید زاکانی، حمدالله مستوفی و دهخدا از دل این خاک برخاسته‌اند.

نوذری افزود: آثار مذهبی و تاریخی قزوین، نه تنها در داخل کشور، بلکه در کشورهای دیگر مانند سوریه و مصر نیز اثرگذار بوده و نشان‌دهنده عمق و غنای فرهنگی این منطقه است.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور هنرمندان، استادان خوشنویسی و مسئولان حاضر در مراسم، گفت: امیدواریم این دوسالانه موجب ارتقای هنر و فرهنگ استان و کشور شود و خوشنویسی همچنان به عنوان پلی میان تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی در نسل‌های آینده باقی بماند.