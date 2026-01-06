  1. استانها
افتتاح پل شهید سید حسن نصرالله در کرج؛ نمادی از توان مهندسی ایرانی است

کرج - استاندار البرز با اشاره به افتتاح پل شهید سید حسن نصرالله (B0) بر روی آزادراه شمالی کرج، این طرح را از فاخرترین پروژه‌های عمرانی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در آئین افتتاح این پروژه که با حضور اصحاب رسانه و نمایندگان اصناف استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: به پاس همراهی و حمایت همیشگی رسانه‌ها و اصناف از دولت و نظام، تصمیم گرفته شد این طرح بزرگ با حضور این دو قشر اثرگذار افتتاح شود.

وی با قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج، پیمانکاران، مشاوران و عوامل اجرایی پروژه، افزود: این دستاورد حاصل همدلی مدیریت شهری و دولت و تلاش شبانه‌روزی مهندسان و کارگران ایرانی است که جلوه‌ای از توان مهندسی کشور را به نمایش گذاشتند.

استاندار البرز با اشاره به سختی‌های اجرایی این پل، گفت: برای اجرای این طرح، دو کوه از هم شکافته و حدود ۳۷ انفجار کنترل‌شده انجام شد تا مسیر احداث فراهم شود، که این نشان‌دهنده دشواری فنی و اهمیت بالای پروژه است.

عبداللهی در ادامه افزود: عملیات اجرایی سایر پل‌های این محور نیز ادامه دارد و از فردا شب نصب عرشه پل B1 بر روی آزادراه کرج–قزوین آغاز می‌شود که به منظور ایمنی با محدودیت و انحراف شبانه ترافیک همراه خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما بهره‌برداری کامل از بزرگراه شهید سلیمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و برداشتن گام بلند در روان‌سازی ترافیک و توسعه زیرساخت‌های استان است.

