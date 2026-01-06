افتتاح پل شهید سید حسن نصرالله در کرج؛ نمادی از توان مهندسی ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در آئین افتتاح این پروژه که با حضور اصحاب رسانه و نمایندگان اصناف استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: به پاس همراهی و حمایت همیشگی رسانه‌ها و اصناف از دولت و نظام، تصمیم گرفته شد این طرح بزرگ با حضور این دو قشر اثرگذار افتتاح شود.

وی با قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج، پیمانکاران، مشاوران و عوامل اجرایی پروژه، افزود: این دستاورد حاصل همدلی مدیریت شهری و دولت و تلاش شبانه‌روزی مهندسان و کارگران ایرانی است که جلوه‌ای از توان مهندسی کشور را به نمایش گذاشتند.

استاندار البرز با اشاره به سختی‌های اجرایی این پل، گفت: برای اجرای این طرح، دو کوه از هم شکافته و حدود ۳۷ انفجار کنترل‌شده انجام شد تا مسیر احداث فراهم شود، که این نشان‌دهنده دشواری فنی و اهمیت بالای پروژه است.

عبداللهی در ادامه افزود: عملیات اجرایی سایر پل‌های این محور نیز ادامه دارد و از فردا شب نصب عرشه پل B1 بر روی آزادراه کرج–قزوین آغاز می‌شود که به منظور ایمنی با محدودیت و انحراف شبانه ترافیک همراه خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما بهره‌برداری کامل از بزرگراه شهید سلیمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و برداشتن گام بلند در روان‌سازی ترافیک و توسعه زیرساخت‌های استان است.