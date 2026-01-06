  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

برگزاری اردوی جهادی خدمات درمانی رایگان در شهرک پیام ماهدشت

کرج -معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ماهدشت از برگزاری اردوی جهادی خدمات سلامت با حضور پزشکان خیر در شهرک پیام این شهر در روز جمعه هفته جاری خبر داد.

سعید عطایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این برنامه جهادی با مشارکت شهرداری، مرکز بهداشت غرب شهرستان کرج و اداره کل آموزش‌وپرورش ناحیه ۳ شهرستان کرج، روز جمعه مورخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح تا ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.

وی افزود: محل این اردوی درمانی، ماهدشت، شهرک پیام، میدان فردوسی، خیابان رز، هنرستان شهید محمودی پارسا تعیین شده است و شهروندان می‌توانند به صورت رایگان از خدمات سلامت بهره‌مند شوند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ماهدشت با اشاره به تخصص‌های حاضر در این طرح، اظهار کرد: در این برنامه ویزیت رایگان با حضور متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات، متخصص قلب و عروق، متخصص نفرولوژی (کلیه)، متخصص کودکان، پزشک عمومی، کارشناس مامایی، کارشناس ارشد فیزیوتراپی و کارشناس ارشد روانشناسی به شهروندان ارائه می‌شود.

وی همچنین در خاتمه از پیش‌بینی خدمات جانبی نظیر تریاژ، تست نوار قلب با حضور عوامل اجرایی، منشی‌ها و تیم روابط عمومی خبر داد تا روند ارائه خدمات به شکلی منظم و مطلوب انجام پذیرد.

