برگزاری اردوی جهادی خدمات درمانی رایگان در شهرک پیام ماهدشت

سعید عطایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این برنامه جهادی با مشارکت شهرداری، مرکز بهداشت غرب شهرستان کرج و اداره کل آموزشوپرورش ناحیه ۳ شهرستان کرج، روز جمعه مورخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح تا ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.
وی افزود: محل این اردوی درمانی، ماهدشت، شهرک پیام، میدان فردوسی، خیابان رز، هنرستان شهید محمودی پارسا تعیین شده است و شهروندان میتوانند به صورت رایگان از خدمات سلامت بهرهمند شوند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ماهدشت با اشاره به تخصصهای حاضر در این طرح، اظهار کرد: در این برنامه ویزیت رایگان با حضور متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات، متخصص قلب و عروق، متخصص نفرولوژی (کلیه)، متخصص کودکان، پزشک عمومی، کارشناس مامایی، کارشناس ارشد فیزیوتراپی و کارشناس ارشد روانشناسی به شهروندان ارائه میشود.
وی همچنین در خاتمه از پیشبینی خدمات جانبی نظیر تریاژ، تست نوار قلب با حضور عوامل اجرایی، منشیها و تیم روابط عمومی خبر داد تا روند ارائه خدمات به شکلی منظم و مطلوب انجام پذیرد.
